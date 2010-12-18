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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

پانزدهمین دانشکده علوم قرآنی کشور در دامغان ایجاد می شود

پانزدهمین دانشکده علوم قرآنی کشور در دامغان ایجاد می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور گفت: پانزدهمین دانشکده علوم قرآنی کشور در مهرماه سال آینده در دامغان دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام محمد علی راغبی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی هیئت موسس دانشکده علوم قرآنی دامغان گفت: این دانشکده در دو رشته در دامغان فعالیت خود را آغاز می کند.

وی یاد آور شد: 3 هزار دانشجو در دانشکده های این دانشگاه در کشور در حال تحصیل هستند که این دانشجویان در 14 دانشکده علوم قرآنی در 13 استان مشغول به تحصیل هستند.

به گفته وی، تحقق آرمان انقلاب مبنی بر رسیدن به حکومت عدل قرآنی مستلزم تحول فرهنگی در جامعه است.

وی اضافه کرد: از مصوبات سفر های استانی هیئت دولت افزایش تعداد دانشکده های علوم قرآنی در کشور است.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور تصریح کرد: باید قرآن به عنوان فرهنگ تأثیرگذار در متن زندگی آحاد جامعه و نظام اسلامی وارد شود و این مهم تنها با توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی قرآنی و تعمیق باورهای دینی و قرآنی دست یافتنی است.

کد مطلب 1211999

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