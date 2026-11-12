به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری کایدان شامگاه پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این عملیات با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و با هدایت و پیگیری معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در بازرسی مشترک کارشناسان معاونت غذا و دارو با پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی انجام شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد این واحد مسکونی بدون پروانه ساخت، مسئول فنی و مجوز بهداشتی، به کارگاه تولید انبوه موم موبر و شمع اصلاح در طرح‌ها و رایحه‌های مختلف تبدیل شده بود.

وی در خصوص جزئیات این بازرسی گفت: در این کارگاه از مواد اولیه صنعتی از جمله رزین نفتی و کلوفان صنعتی وارداتی استفاده می‌شد که فاقد هرگونه تأییدیه برای مصرف آرایشی است؛ همچنین ذوب و اختلاط مواد در دیگ‌های فلزی زنگ‌زده و آلوده، در مجاورت سرویس بهداشتی و محل نگهداری حیوانات انجام می‌شد.

حیدری کایدان توضیح داد: متخلفان با درج خودسرانه تاریخ تولید، انقضا و بارکد روی محصولات با دستگاه کدزن، کالای غیرمجاز را معتبر جلوه داده و مصرف‌کنندگان را فریب می‌دادند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز هشدار داد: ترکیبات این محصولات نامشخص و غیراستاندارد است و مصرف آن‌ها می‌تواند باعث حساسیت و التهاب پوستی، سوختگی، عفونت و آسیب‌های جدی به سلامت مصرف‌کنندگان شود.

وی با اشاره به توقیف ۱۵ تن محصول نهایی، مواد اولیه و تجهیزات تولید به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به وجود انبار دیگری اعتراف کرده و اقدامات برای شناسایی آن در جریان است و پرونده نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.

حیدری کایدان با تأکید بر اینکه برخورد با تولیدکنندگان غیرمجاز مصداق حمایت از تولید ملی است، اظهار کرد: کارگاه‌های زیرپله‌ای با فرار از الزامات بهداشتی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند و اعتماد عمومی به کالای ایرانی را خدشه‌دار می‌سازند، بنابراین مقابله قاطع با این متخلفان، صیانت از اعتبار بازار تولیدکنندگان واقعی کشور است.