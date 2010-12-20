شبکه بازرسی و نظارت مردمی در لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در مراسم افتتاح شبکه بازرسی و نظارت مردمی لرستان در سخنانی اظهار داشت: یکی از برنامه های اساسی که در دستورکار وزارت بازرگانی قرار گرفته گسترش کمی و کیفی حوزه های مختلف بازرگانی است.

وی با بیان اینکه شبکه بازرسی و نظارت مردمی استان لرستان نیز در راستای افزایش کمکهای مردمی در زمینه جلوگیری از تخلف های صورت گرفته در استان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد تخلفات در زمینه های تولید، صادرات ، واردات و.... نیاز به تعامل و مشارکت مردم است.

ایران پنجمین کشور جهان در راه اندازی شبکه بازرسی و نظارت مردمی

قائم مقام شبکه بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه این شبکه در راستای کاهش هزینه ها و تخلفات در لرستان ایجاد شده است، عنوان کرد: این شبکه دارای یک کد رهگیری دو بعدی است و مردم می توانند با استفاده از این کد رهگیری تخلفات صورت گرفته را به دستگاه های نظارتی و سازمان بازرگانی اطلاع دهند.

جواد خلخالی با اشاره به اینکه این شبکه در سراسر کشور ارائه شده و مردم می توانند در هر نقطه از کشور از آن استفاده کنند، بیان داشت: شبکه بازرسی و نظارت مردمی در راستای نظام مند کردن قیمت و کنترل بازار، خدمات و کالا ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ایران پنجمین کشور در جهان است که این شبکه را در کشور راه اندازی کرده است، یادآور شد: همچنین این شبکه به دلیل جلوگیری از حجم بالای قاچاق در کشور ایجاد شده است.

روند اطمینان حاصل کردن از وضعیت کالای تقلبی

قائم مقام شبکه بازرسی و نظارت مردمی وزارت بازرگانی خاطر نشان کرد: مردم می توانند برای اطمینان از تقلبی نبودن و با کیفیت بودن کالای مورد نظر خود با مراجعه به فروشگاههای موجود در هر نقطه ای از کشور از طریق موبایل دوربین دار از کد محصول مورد نظر فیلم گرفته و این عکس را به شبکه بازرسی و نظارت مردمی به صورت پیامک ارسال کنند.

خلخالی با اشاره به اینکه نرم افزار این شبکه را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهیم داد، عنوان کرد: مردم می توانند با مراجعه به سامانه شبکه بازرسی و نظارت این نرم افزار را بر روی گوشی های همراه خود نصب کنند.

وی بیان داشت: اگر مردم با ارسال پیامک و دریافت جواب و شماره پیگیری آن متوجه شدند که کالای مورد نظر تقلبی است می توانند به دستگاههای قضایی در این زمینه مراجعه کرده و پیگیری های قانونی خود را انجام دهند.