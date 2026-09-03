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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

تشدید درگیری ارتش یمن و مزدوران سعودی در جبهه تعز+ فیلم

تشدید درگیری ارتش یمن و مزدوران سعودی در جبهه تعز+ فیلم

رسانه‌های یمنی از تشدید درگیری نیروهای مسلح این کشور و مزدوران سعودی در جبهه تعز و فرار یا کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع یمنی، درگیری‌ها بین نیروهای ارتش یمن و مزدوران سعودی در جبهه تعز شدت گرفته است.

رسانه های یمنی اعلام کردند که نیروهای مزدور سعودی و خانواده های آنها از شهرهای مقبنه و منطقه الکدحه در استان تعز در جنوب یمن در پی تسلط نیروهای مسلح یمن بر این مناطق فرار کرده اند.

رسانه های مذکور از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران سعودی در این درگیری ها خبر داده اند.

رسانه خبری «نایا» تصاویری پخش کرده است که گفته می شود مربوط به فرار مزدوران سعودی و خانواده های آنها از مناطق مقبنه و الکدحه در تعز است.

کد مطلب 6936579

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