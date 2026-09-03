تشدید درگیری ارتش یمن و مزدوران سعودی در جبهه تعز+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع یمنی، درگیری‌ها بین نیروهای ارتش یمن و مزدوران سعودی در جبهه تعز شدت گرفته است.

رسانه های یمنی اعلام کردند که نیروهای مزدور سعودی و خانواده های آنها از شهرهای مقبنه و منطقه الکدحه در استان تعز در جنوب یمن در پی تسلط نیروهای مسلح یمن بر این مناطق فرار کرده اند.

رسانه های مذکور از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران سعودی در این درگیری ها خبر داده اند.

رسانه خبری «نایا» تصاویری پخش کرده است که گفته می شود مربوط به فرار مزدوران سعودی و خانواده های آنها از مناطق مقبنه و الکدحه در تعز است.