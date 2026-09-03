ایجاد ۲۵۰ واحد صنعتی در آذربایجان غربی؛ صادرات ۲۹ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه بعد از ظهر پنجشنبه در آییت تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی، با اشاره به روند سرمایهگذاری در بخش صنعت استان اظهار کرد: در مجموع ۲۵۰ واحد کارخانه جدید ایجاد شده که این واحدها بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری به همراه داشته و زمینه ایجاد ۹۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم کردهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی همچنین از پذیرش یکهزار و ۲۱۷ جواز تاسیس سرمایه گذاری جدید خبر داد و گفت: برای این طرحها حدود با ۱۷۰ همت سرمایهگذاری پیشبینی شده و در صورت تحقق، ۳۴ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته صادرات آذربایجان غربی ۲۹ درصد رشد داشته است اضافه کرد: در حوزه تجارت مرزی نیز استان موفق به ثبت 9 رکورد بینظیر شده و صادرات در سال گذشته 29 درصد رشد داشته است؛ بهگونهای که امروز شاهد صف کامیونهای صادراتی در مرزهای استان هستیم.
رفع تعهد ارزی چالش پیش روی صادرکنندگان در آذربایجان غربی
وی رفع تعهد ارزی را یکی از مهمترین مشکلات امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست و گفت: در سالهای گذشته برای صادرکننده مشوق و جایزه صادراتی در نظر گرفته میشد تا صادرات افزایش پیدا کند، اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که صادرکننده درگیر پروندههای تعزیراتی و قضایی و فرآیندهای پیچیده اداری شده است.
خیرخواه افزود: فعالان اقتصادی بهصورت روزانه با شبکه بانکی، استعلامهای متعدد، ارائه مدارک و فرآیندهای اداری پیچیده مواجه هستند و بخش قابل توجهی از انرژی صادرکنندگان به جای توسعه بازارهای صادراتی، صرف عبور از این فرآیندها میشود.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این مشکلات پس از سال ۱۳۹۷ و با تغییر قوانین و مقررات شکل گرفته است، اظهار کرد: این در حالی است که پیش از آن، سیاستگذاریها در جهت تشویق صادرکننده برای افزایش صادرات بود و باید بررسی شود که چگونه میتوان این رویکرد را اصلاح کرد.
نیازمند اصلاح قوانین در حوزه معادن استان هستیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات تأمین برق و هزینههای ناشی از مصرف مازاد را از دیگر چالشهای بخش صنعت عنوان کرد و گفت: هرچند آذربایجانغربی در مقایسه با برخی استانها شرایط بهتری در حوزه تأمین برق دارد، اما مسئله هزینههای ناشی از تجاوز از قدرت و مصرف همچنان یکی از موانع جدی تولید است.
خیرخواه در ادامه با اشاره به مشکلات بخش معدن استان اظهار کرد: برخی مشکلاتی که سال گذشته نیز مطرح شد، همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی تأکید کرد: اصلاح قوانین با نگاه منطقهای میتواند زمینه توسعه فعالیتهای معدنی، افزایش سرمایهگذاری و فعال شدن ظرفیتهای بالقوه معادن استان را فراهم کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در این آیین با انتقاد از برخی موانع و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، گفت: اقتصاد کشور بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان به اهداف خود دست نخواهد یافت و باید تولیدکنندگان را شریک اصلی توسعه اقتصادی دانست.
پیچیدگی فرآیند رفع تعهدات ارزی و بخشنامه های مرتبط با صادرات
صمد جعفرلو یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی را پیچیدگی فرآیند رفع تعهدات ارزی و بخشنامههای مرتبط با صادرات عنوان کرد و گفت: این موضوع فعالیت اقتصادی، تولید و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تاکید بر شرایط ویژه آذربایجان غربی اظهار کرد: برای استانی مانند آذربایجانغربی که حدود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه دارد و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی آن به صادرات وابسته است، اگر راهکار مناسبی برای رفع مشکلات ارزی و صادراتی اندیشیده نشود، مشکلات این حوزه پیچیدهتر خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: مشکلات حوزه انرژی، بهویژه در زمینه برق و گاز، از دیگر چالشهای جدی واحدهای صنعتی است و در برخی موارد موجب صدور فیشهای سنگین و نجومی با عناوین مختلف برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است، موضوعی که پیگیریهای انجامشده درباره آن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
جعفرلو، دشواری تامین مالی، مشکلات نقدینگی و کمبود حمایتهای مؤثر را از دیگر مشکلات عمده بخش تولید دانست و گفت: باوجود مطرح شدن این مسائل همچنان پابرجاست و برای حل آنها نیازمند تصمیمهای عملیاتی و حمایت جدیتر از بخش خصوصی هستیم.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت ترانزیتی آذربایجان غربی و ارتباط این استان با ترکیه، خواستار ساماندهی مقررات و فرآیندهای ترانزیتی شد و گفت: مقررات ترانزیتی باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن استفاده از ظرفیتهای مرزی و ترانزیتی استان، به واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی آسیب وارد نکند.انتظار داریم مسئولان برای حل مشکلات موجود و ساماندهی ترانزیت در استان همکاری کنند.
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