دستگیری بیش از ۲ هزار سارق و کشف ۶ هزار فقره سرقت در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تاجره یکی از مطالبات اصلی و به حق مردم از پلیس در حوزه امنیت اجتماعی را مبارزه قاطع با سارقان عنوان کرد و افزود: مجموعه فراجا در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود در سالیان اخیر در زمینه پیشگیری از جرائم و مقابله با مجرمان به ویژه سارقان، برنامه‌ریزی جامعی داشته و با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، این مهم را با جدیت پیگیری کرده و این موضوع با رویکرد امنیت محله‌محور در سطح استان مرکزی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم و به حق مردم، پدیده نابهنجار سرقت، زورگیری و جرائم از جنس سرقت است، بیان کرد: پلیس استان مرکزی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا رفاه و آسایش مناسب را برای شهروندان فراهم کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت طرح‌های امنیت‌بخش پلیس در خصوص مبارزه با سرقت به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آحاد مردم، از اجرای مستمر طرح تشدید مبارزه با سارقان و مالخران در راستای ارتقای آرامش مردم در این استان خبر داد.

سردار تاجره گفت: در سلسله عملیات‌های مقابله با سرقت در پنج ماهه سال جاری، ۲ هزار و ۴۶۳ سارق دستگیر و ۶ هزار و ۲۷۹ فقره انواع سرقت در استان مرکزی کشف شده است که این اقدامات، رضایت‌مندی حداکثری مردم از عملکرد پلیس را به همراه داشته است.