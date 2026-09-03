انهدام باند سارقان منزل در کاشان؛ اعتراف به ۶ فقره سرقت

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان کاشان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، اعضای یک باند سه‌نفره را که در ارتباط با این سرقت‌ها بودند، شناسایی کردند و پس از اخذ دستور قضایی، طی چند عملیات هماهنگ موفق به دستگیری آنان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری طلا و نقره مسروقه کشف شد و اعضای این باند در جریان تحقیقات پلیس تاکنون به ۶ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ کاکاوند با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست با تقویت تجهیزات ایمنی و حفاظتی منازل، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.