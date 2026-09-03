میزان استخراج معادن آذربایجان غربی با حجم ذخایر موجود تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در آیی نتجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت ‌های معدنی استان آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی از نظر تنوع و کیفیت ذخایر معدنی در جایگاه قابل توجهی قرار دارد و این ظرفیت ‌ها باید به ارزش افزوده و ثروت پایدار تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه باید از استخراج مواد خام عبور کرده و به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم، ادامه داد: اگر مواد معدنی در استان استخراج و بدون فرآوری از چرخه اقتصادی خارج شوند، سهم واقعی استان از این ظرفیت بسیار محدود خواهد بود؛ بنابراین ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید باید به یکی از اولویت‌های اصلی بخش معدن تبدیل شود.

وی با بیان اینکه میزان استخراج برخی معادن استان با حجم ذخایر موجود تناسب ندارد و باید برای توسعه این معادن برنامه جدی داشته باشیم، تأکید کرد: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار توسعه خود معادن، راهی است که می‌تواند سهم معدن در اقتصاد استان را به شکل محسوسی افزایش دهد.

رحمانی خاطرنشان کرد: در معادن جدید نیز باید از ابتدا موضوع ایجاد زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد تا بهره‌برداری صرف از ماده خام، جای خود را به تولید محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان بدهد.

صنایع استان به سمت فناوری های جدید حرکت کنند

استاندار آذربایجان‌غربی یکی از مهم‌ترین چالش‌های آینده صنعت استان را ضعف در حوزه فناوری و دانش‌بنیان شدن واحدهای تولیدی دانست و گفت: اگر صنایع استان به سمت فناوری‌های جدید حرکت نکنند، در آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: تعداد واحدهایی که در استان از فناوری ‌های پیشرفته و دانش‌بنیان استفاده می‌کنند، هنوز متناسب با ظرفیت استان نیست و این مسئله باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی از پیگیری برای ایجاد شهرک‌ها و مجموعه‌ های فناوری در استان خبر داد و گفت: برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد شهرک‌های فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر حوزه‌های تخصصی در حال پیگیری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد نخستین دهکده فناور استان خبر داد و افزود: هدف این است که فناوری از یک موضوع صرفاً دانشگاهی خارج شده ، مستقیماً وارد فرآیند تولید و صنعت استان شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع غذایی استان گفت: برای افزایش اثرگذاری این بخش باید سه موضوع فناوری، تکمیل زنجیره و برندسازی به‌صورت جدی دنبال شود.

ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد

وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنایع غذایی به‌ تنهایی معیار موفقیت نیست؛ زمانی می‌توان از ظرفیت این بخش به‌ درستی استفاده کرد که محصولات با فناوری مناسب، در قالب زنجیره کامل تولید و با برندهای قدرتمند به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی میدان واقعی برای فعالیت داشته باشد و دولت در جایی که بخش خصوصی توان و ظرفیت حضور دارد، رقیب آن نباشد.

استاندار آذربایجان‌ غربی همچنین با تاکید بر ظرفیت‌ های کم‌نظیر استان در حوزه‌های مرزی، صنعتی و معدنی گفت: آذربایجان‌ غربی از ظرفیت‌ های بسیار بالایی برخوردار است و با تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه صنایع فرآوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان این ظرفیت‌ها باید به ثروت پایدار تبدیل کرد.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه پایانه‌های مرزی گفت: در خصوص طرح جامع پایانه ‌های مرزی استان، از جمله بازرگان و رازی،تمرچین اقدامات اجرایی و عمرانی وارد مرحله جدی‌تری شده ست.

طرح جامع ۵ مرز آذربایجان غربی تصویب شده است

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پایانه ‌های مرزی ادامه داد: برای پنج مرز استان، از جمله مرز کوزه‌رش، طرح جامع به تصویب رسیده و طرح جامع سه پایانه مرزی بازرگان، رازی و تمرچین نیز به مناقصه واگذار شده و مجوزهای لازم برای اجرای این طرح‌ها از دولت اخذ شده است.

استاندار آدربایجان غربی با بیان اینکه ظرفیت تردد کامیون‌ ها از مرزهای استان افزایش‌یافته است، افزود: میزان تردد کامیون ‌ها از مرزهای آذربایجان غربی از حدود ۱۲۰ دستگاه به بیش از ۳۰۰ دستگاه رسیده و هدف‌گذاری ما افزایش این ظرفیت تا یک هزار دستگاه کامیون در روز است.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی پایانه‌های مرزی تصریح کرد: پایانه‌های مرزی باید به صورت اساسی نوسازی و بازسازی شوند و در کنار آن، ایجاد مراکز لجستیکی و پس‌کرانه‌های مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت واقعی مرزهای استان مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به جایگاه استان در تجارت مرزی اضافه کرد: بر اساس آمار رسمی مسئولان کشوری، ۵۲ درصد فعالیت‌های مرزی در پنج‌ماهه گذشته امسال متعلق به آذربایجان غربی بوده که نشان‌ دهنده جایگاه ویژه استان در تجارت مرزی و مبادلات کالاست.

وی بیان کرد: حدود ۱۰ درصد صادرات کشور از مسیر آذربایجان غربی انجام می‌شود و این ظرفیت می‌تواند به مراتب افزایش یابد، مسیر رازی نیز یک مسیر ارتباطی درجه یک است و باید زیرساخت‌های کریدور شمال ـ جنوب به طور کامل تکمیل شود.

لزوم تکمیل تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ ونقل در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با ابلاغ جدید دولت، پروژه‌های مهمی از جمله مسیرهای ارتباطی مرند، ایواوغلی و بازرگان با جدیت دنبال خواهد شد و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی یکی از الزامات اصلی توسعه تجارت و ترانزیت استان است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در محورهای مواصلاتی استان افزود: موضوعاتی همچون گردنه قوشچی باید به‌طورجدی حل شود، برای بخش قابل توجهی از این مسائل، مصوبات لازم از وزارت راه و شهرسازی دریافت شده و اکنون باید با جدیت وارد مرحله اجرا شویم.

استاندار آذربایجان‌غربی یکی از الزامات اصلی توسعه استان را تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ ونقل عنوان کرد و گفت: اگر زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان توسعه پیدا نکند، بخش مهمی از مزیت‌های موجود بلااستفاده خواهد ماند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای محورهای ارتباطی استان اظهار کرد: مسیرهای ارتباطی، کریدورها، کمربندی ارومیه و محورهای منتهی به مرزها باید در چارچوب یک شبکه منسجم توسعه پیدا کنند.