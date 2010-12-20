  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان همدان منصوب شد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان همدان منصوب شد

همدان - خبرگزاری مهر: بهنام حجازی در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهنام حجازی پیش از این به عنوان معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان فعالیت می کرد.

در هفته های گذشته محمد حسین ترکمن مدیر مسئول نشریه ابوذر کرمانشاه و رئیس سابق صدا وسیمای استان کردستان و حسن فارسی استاد دانشگاه و از مدیران جهاد دانشگاهی به عنوان گزینه های اصلی تصدی سمت مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مطرح شده بودند.

لازم به یادآوری است پیش از این حجت الاسلام سعید کرمی به مدت 10 ماه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بود که بنا به دلایلی استعفای خود را از هفته پیش به وزیر داده بود.

کد مطلب 1214014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها