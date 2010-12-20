سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان همدان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهنام حجازی پیش از این به عنوان معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان فعالیت می کرد.

در هفته های گذشته محمد حسین ترکمن مدیر مسئول نشریه ابوذر کرمانشاه و رئیس سابق صدا وسیمای استان کردستان و حسن فارسی استاد دانشگاه و از مدیران جهاد دانشگاهی به عنوان گزینه های اصلی تصدی سمت مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مطرح شده بودند.

لازم به یادآوری است پیش از این حجت الاسلام سعید کرمی به مدت 10 ماه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بود که بنا به دلایلی استعفای خود را از هفته پیش به وزیر داده بود.