به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و نهم لیگ برتر موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد گل گهر سیرجان عبور کند تا شاگردان جواد نکونام همچنان در کورس قهرمانی با پرسپولیس باقی بمانند.

این پیروزی در حالی رقم خورد که استقلالی ها برای رسیدن به گل از تاکتیک های متنوعی استفاده نکردند و این تیم تلاش می کرد با بهره گیری از بازیسازی مستقیم و ارسال بلند توپ، به دروازه رقیب برسند.

در این بازی استقلال با ۳ مدافع (سلیمی، چشمی، سیلوا) کار را آغاز کرد. ماشاریپوف، جلالی، نیک نفس، حردانی و رضاوند ۵ هافبک این تیم بودند و مهرداد محمدی و گوستاوو بلانکو در خط حمله حضور داشتند.

در بیشتر صحنه های این بازی شاهد این مساله بودیم که استقلالی ها تلاش کردند به طور مستقیم و با ارسال های بلندی که مدافعان و یا هافبک های دفاعی انجام می دهند توپ را یا در مرکز خط حمله به بلانکو برسانند و یا در کناره های زمین وینگرها را صاحب توپ کنند که گل این تیم هم در دقیقه ۲+۴۵ از همین راه به ثمر رسید.

در ویدئوی زیر تمایل زیاد بازیکنان استقلال به ارسال توپ های بلند را شاهدیم. کاری که با دفاع خوب بازیکنان گل گهر همراه بود و فقط در آخرین دقیقه وقت اضافه نیمه بود که یک لحظه غفلت بازیکنان این تیم از بلانکو و روزبه چشمی که پیش کشیده بود توانست به گل اول استقلال منجر شود؛ جایی که دو مدافع گل گهر از یارگیری با چشمی غفلت کردند و همین اشتباه کافی بود برای آنکه گل اول به ثمر برسد.

اما علاوه بر این ارسال‌های بلند، در مواقعی از بازی، هافبک های استقلال هم وارد جریان بازی می شدند و این تیم تلاش می کرد همان مسیر قبل را نه از طریق مدافعان و عقب زمین، بلکه در نیمه زمین گل گهر و با چند پاس کوتاه، توپ را به بلانکو و یا وینگرها بدهند.

اما نکته ای که بیش از هر چیز در این بازی به چشم می آمد اشتباهات فردی بسیار زیاد بازیکنان استقلالی بود. مساله ای که هم در پاس ها، هم در ارسال ها و هم در کنترل توپ وجود داشت. اتفاقی که به خصوص در نیمه اول و در زمانی که این تیم قصد داشت وارد فاز تهاجمی شود شدت بیشتری داشت.

استقلال در این بازی کرنرهای زیادی به دست آورد اما تنها در یک مورد که از غفلت مدافعان حریف استفاده کردند و با یک کار تمرین شده توانستند روی دروازه گل گهر ایجاد خطر کنند در دیگر موارد نتوانستند بهره از این ضربات ببرند.

در نیمه دوم، شاگردان نکونام کاملا در خط دفاعی مستقر شده بودند و تلاش کردند با بستن تمام فضاها مانع از نفوذ مهاجمان گل گهر به سمت دروازه شوند.