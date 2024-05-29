به گزارش خبرنگار مهر، «محمدعلی زلفیگل» وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای خوابگاههای متاهلی دانشگاهها بسیج شده و بر اساس مجوز دولت برای مولدسازی، دانشگاهها اموال مازاد خود را در کمیسیون مولدسازی مطرح کرده و به فروش میرسانند و با بودجه آن، خوابگاه متاهلی میسازیم.
وی افزود: آخرین دستور کاری رئیسجمهور در حوزه وزارت علوم، بحث دستورالعمل مهارت محورکردن آموزش دانشگاهی بود.
زلفیگل تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حکمی آمد که وزارت علوم و بهداشت مکلف شدند، دستورالعملی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ تقریباً این دستورالعمل آماده شده و منتظریم برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا آن دستورالعمل را به هیأت دولت بیاوریم.
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