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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

زلفی‌گل در جمع خبرنگاران:

با اموال مازاد دانشگاه‌ها خوابگاه دانشجویی می‌سازیم

با اموال مازاد دانشگاه‌ها خوابگاه دانشجویی می‌سازیم

وزیر علوم گفت: بر اساس مجوز دولت برای مولدسازی، دانشگاه‌ها اموال مازاد خود را در کمیسیون مولدسازی مطرح کرده و به فروش می‌رسانند و با بودجه آن، خوابگاه متاهلی می‌سازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدعلی زلفی‌گل» وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌ها بسیج شده و بر اساس مجوز دولت برای مولدسازی، دانشگاه‌ها اموال مازاد خود را در کمیسیون مولدسازی مطرح کرده و به فروش می‌رسانند و با بودجه آن، خوابگاه متاهلی می‌سازیم.

وی افزود: آخرین دستور کاری رئیس‌جمهور در حوزه وزارت علوم، بحث دستورالعمل مهارت محورکردن آموزش دانشگاهی بود.

زلفی‌گل تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حکمی آمد که وزارت علوم و بهداشت مکلف شدند، دستورالعملی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ تقریباً این دستورالعمل آماده شده و منتظریم برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا آن دستورالعمل را به هیأت دولت بیاوریم.

کد مطلب 6122643
رامین عبداله شاهی

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