همکاری مردم در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در جمع معاونان استانداری، فرمانداران و مدیران اجرایی استان همدان اظهار داشت: اجرای مناسب هدفمند کردن یارانه ها، نشان دهنده رابطه ای قوی و محکم بین مردم و رئیس جمهور است که بسیاری از دغدغه ها و نگرانی ها پس از اجرای طرح را رفع کرد.

وی با بیان اینکه اگر چه سطح دغدغه های مدیران در این خصوص کاهش پیدا کرده، گفت: مهمترین وظیفه دولتمردان و مدیران اجرایی بررسی همه جوانب اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با دقت تمام است.

پیریایی با بیان اینکه نظر واقعی مقام معظم رهبری بر آن بوده که این طرح باید در دو دهه قبل از این اجرایی می شد، گفت: متاسفانه برخی کارشکنی ها و برداشت های غلط از نحوه اجرا، موجب تاخیر در تحقق طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور شد.

وی به سفر روز گذشته معاون برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور به شهرستان اسدآباد اشاره و خاطرنشان کرد: اختصاص 70 میلیارد ریال به شهرستان اسدآباد در راستای توسعه این شهرستان، مهمترین نتیجه سفر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان همدان بود.

در ادامه این نشست، معاونان استاندار و تعدادی از مدیران اجرایی و دستگاه های متولی در امر اجرای هدفمند کردن یارانه ها از نحوه و چگونگی اجرای این طرح در استان گزارش ارائه کردند.