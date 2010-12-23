همایش ملی بهلول شگفتی روزگار به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر از گناباد، فرماندار گناباد بعدازظهر پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی بهلول شگفتی روزگار گفت: علامه محمدتقی بهلول ‌گنابادی، شخصیتی است که جامع اضداد است یعنی هم زهد و هم مبارزه دارد هم عبادت و هم خدمت به خلق دارد و جمع کردن این‌ها در یک انسان بسیار نادر و به گفته مقام معظم رهبری شگفتی روزگار است.

محمد صفایی با بیان اینکه علامه بهلول گنابادی در زمان حیات خود به دنبال نام و نشان نبود و حتی خانه‌ای دائمی هم نداشت، افزود: در بیاناتی که مقام معظم رهبری در مورد بهلول ارائه داده‌اند 22 صفت برای شخصیت علامه بهلول بیان شده است.

وی با بیان اینکه همه صفات بهلول نیاز امروز جامعه است، افزود: در شخصیت خود بهلول نداشتن زن و فرزند و عدم ثبت و ضبط و نگارش از وقایع رابطه مستقیمی وجود دارد.

صفایی خاطرنشان کرد: در جامعه بشری که تکاثرطلبی را می‌طلبد باید سخاوت و بخشش را که یک صفت مهم بهلول است را الگو قرار دهیم.

وی ادامه داد: بهلول گنابادی به عنوان قهرمان قیام گوهرشاد هیمنه رضاخانی را شکست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نیز در این آیین گفت: ابعاد شخصیتی بهلول آن قدر زیاد هست که این قبیل همایش‌ها را نیاز دارد و بخش مهمی از زندگی وی کارکرد بین المللی است به طوریکه که در افغانستان، ترکیه و ... به فعالیت پرداخت و جهت ترویج دی خدا تلاش و مجاهدت کرد.

آصف زارع در مورد اینکه برخی سئوال می کنند دانشگاه آزاد اسلامی چرا متولی همایش بهلول بود، افزود: توجه به مسائل فرهنگی به عنوان یک درس مکمل در کنار درس‌های کلاسیک لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در کنار بحث علم‌آموزی برای دانش آموختگان در بحث دانشجویی و برای تمام مدیران و مردم بحث ایمان و توکل به خداوند دو جهان می تواند ما را به وظیفه اصلی خود که خلیفة الهی است را انجام دهد.

زارع با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی این کار را کلید زد و خوشبختانه مورد استقبال خوب قرار گرفت افزود: از مهمترین اهداف ما در این همایش معرفی افکار و رفتار این علامه بزرگ بود و اینکه بتوانیم از این شخصیت یک جریان فرهنگی در قرن 21 داشته باشیم.

در پایان مراسم از برگزیدگان همایش با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد و حاضرین در جلسه از منزل بهلول در روستای بیلند گناباد دیدن کردند.