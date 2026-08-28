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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

۱۸روز پس از وعده شهرداری نسیم شهر؛ جایگاهCNGهمدانک همچنان بلاتکلیف است

۱۸روز پس از وعده شهرداری نسیم شهر؛ جایگاهCNGهمدانک همچنان بلاتکلیف است

بهارستان- ۱۸ روز پس از تاریخی که شهرداری نسیم‌شهر برای تعیین بهره‌بردار جدید جایگاه CNG همدانک اعلام کرده بود، این جایگاه همچنان در انتظار بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته، پس از انتشار خبری در رسانه های محلی درباره تعطیلی و بلاتکلیفی جایگاه CNG همدانک، روابط عمومی شهرداری نسیم‌شهر در جوابیه‌ای اعلام کرد که روند قانونی و فنی برای راه‌اندازی مجدد جایگاه طی شده است.

شهرداری همچنین گفته بود مزایده انتخاب بهره‌بردار جدید در ۱۸ مردادماه برگزار خواهد شد و پس از آن، بهره‌بردار جایگاه مشخص می‌شود.

اکنون با گذشت ۱۸ روز از موعد اعلام‌شده، هنوز مشخص نیست نتیجه مزایده چه بوده و جایگاه چه زمانی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت؛ موضوعی که با توجه به تعطیلی حدود دو ساله این جایگاه، همچنان برای ساکنان همدانک و مناطق اطراف محل پرسش است.

شهرداری نسیم‌شهر تاکنون توضیح تازه‌ای درباره وضعیت بهره‌بردار جدید و زمان بازگشایی جایگاه منتشر نکرده است.

پرسش اصلی شهروندان روشن است: پس از دو سال تعطیلی و گذشت ۱۸ روز از وعده شهرداری، جایگاه CNG همدانک چه زمانی دوباره به مردم خدمات خواهد داد؟

کد مطلب 6930099

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