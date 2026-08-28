۱۸روز پس از وعده شهرداری نسیم شهر؛ جایگاهCNGهمدانک همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته، پس از انتشار خبری در رسانه های محلی درباره تعطیلی و بلاتکلیفی جایگاه CNG همدانک، روابط عمومی شهرداری نسیم‌شهر در جوابیه‌ای اعلام کرد که روند قانونی و فنی برای راه‌اندازی مجدد جایگاه طی شده است.

شهرداری همچنین گفته بود مزایده انتخاب بهره‌بردار جدید در ۱۸ مردادماه برگزار خواهد شد و پس از آن، بهره‌بردار جایگاه مشخص می‌شود.

اکنون با گذشت ۱۸ روز از موعد اعلام‌شده، هنوز مشخص نیست نتیجه مزایده چه بوده و جایگاه چه زمانی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت؛ موضوعی که با توجه به تعطیلی حدود دو ساله این جایگاه، همچنان برای ساکنان همدانک و مناطق اطراف محل پرسش است.

شهرداری نسیم‌شهر تاکنون توضیح تازه‌ای درباره وضعیت بهره‌بردار جدید و زمان بازگشایی جایگاه منتشر نکرده است.

پرسش اصلی شهروندان روشن است: پس از دو سال تعطیلی و گذشت ۱۸ روز از وعده شهرداری، جایگاه CNG همدانک چه زمانی دوباره به مردم خدمات خواهد داد؟