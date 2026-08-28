محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تحلیل داده‌های هواشناسی بیانگر تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان قم طی روزهای آینده است.



وی ادامه داد: امروز جمعه ششم شهریورماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش موقت ابر، وزش باد و غبارآلود شدن هوا پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم افزود: وزش باد در روز جمعه عمدتاً از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن به حدود ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که می‌تواند در برخی نقاط موجب شکل‌گیری غبار شود.



ترابیان بیان کرد: روز شنبه نیز آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد و سرعت باد شرقی در این روز بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



گردوخاک در روزهای آینده تشدید می‌شود



وی با اشاره به وضعیت جوی استان در ابتدای هفته آینده گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات شب نیز افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی قم افزود: در برخی ساعات این دو روز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از سمت شرق پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد استان می‌تواند موجب ایجاد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.



ترابیان با بیان اینکه تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: روند دما در استان همچنان در محدوده فعلی ادامه خواهد داشت و نوسان چشمگیری در دمای هوا رخ نخواهد داد.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه هواشناسی، بیشینه دمای شهر قم در روز جمعه به ۴۱ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۲۴ درجه خواهد رسید.



دمای قم همچنان در محدوده گرم باقی می‌ماند



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: در روز شنبه دمای کمینه شهر قم به ۲۳ درجه و دمای بیشینه به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید و شرایط گرم هوا در استان تداوم خواهد داشت.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: شکوهیه قم با ثبت کمینه دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.



وی افزود: جمکران نیز با ثبت دمای ۴۲.۷ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته بوده است.



کارشناس هواشناسی قم تأکید کرد: برآوردهای فعلی نشان می‌دهد طی روزهای آینده تغییر محسوسی در دمای هوا اتفاق نمی‌افتد و مهم‌ترین پدیده جوی قابل توجه، وزش باد و افزایش غبار در برخی ساعات، به‌ویژه در روزهای ابتدایی هفته آینده خواهد بود.



شرایط جوی استان پایدار اما غبارآلود است



ترابیان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، شرایط جوی استان طی روزهای آینده عمدتاً با آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و در برخی ساعات غبار همراه خواهد بود و افزایش سرعت بادهای شرقی در روزهای یکشنبه و دوشنبه می‌تواند شرایط غبارآلودتری را در مناطق مستعد ایجاد کند.



وی افزود: پیش‌بینی‌های جوی در صورت تغییر شرایط، در بولتن‌های روزهای آینده به‌روزرسانی خواهد شد و آخرین وضعیت جوی استان بر اساس داده‌های جدید اطلاع‌رسانی می‌شود.