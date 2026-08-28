محسن حمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای رفع فوری مشکلات و تامین آب مورد نیاز مردم روستای چهاربلاغ پیش از این یک مخزن فلزی به‌صورت موقت احداث شد تا روند خدمت‌رسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: اکنون با توجه به نیاز منطقه اجرای یک پروژه اصولی، مهندسی‌ساز و پایدار در دستور کار قرار گرفته و ایستگاه پمپاژ و مخزن بتنی چهاربلاغ در ۲ فاز اجرا خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن گفت: فاز نخست این پروژه شامل احداث مخزن بتنی است که با اعتباری افزون بر ۷۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و با مساعدت مسئولان شهرستان تامین شده است.

حمیدیان ادامه داد: فاز دوم پروژه نیز مربوط به اجرای زیرساخت‌های برق بوده که برای آن اعتباری نزدیک به ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با تکمیل ۲ فاز پروژه زیرساختی پایدار و استاندارد برای تامین آب شرب منطقه فراهم خواهد شد.

حمیدیان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با تامین اعتبارات و اجرای دقیق عملیات عمرانی این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و مردم روستای چهاربلاغ از خدمات پایدار آب شرب بهره‌مند شوند.