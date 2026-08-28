مرکز ماموگرافی بیمارستان رودان افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه طی مراسمی با حضور سید سجاد رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و محمد محسنی فرماندار رودان، دستگاه ماموگرافی بیمارستان رودان به بهره برداری رسید.

قیمت روز این دستگاه ۳۵ میلیارد تومان است و برای احداث مرکز ماموگرافی رودان یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان هزینه شده است‌.

ماموگرافی یک روش تصویربرداری تخصصی با دوز پایین اشعه ایکس برای بررسی بافت پستان است.

این معاینه طلایی‌ترین ابزار غربالگری سرطان پستان محسوب می‌شود که می‌تواند تومورها را تا ۲ سال قبل از قابل لمس شدن تشخیص دهد.