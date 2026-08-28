به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح جمعه در ادامه برنامههای سفر خود به استان فارس، روز جمعه با حضور در شهرستان کازرون، عملیات احداث مرکز توانبخشی شبانهروزی «بابالحوائج» را آغاز کرد.
این مرکز قرار است در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شود و با تکمیل آن، بخشی از نیازهای خانوادهها و جامعه هدف بهزیستی در حوزه نگهداری و توانبخشی دختران بالای ۱۴ سال دارای معلولیت ذهنی پاسخ داده خواهد شد.
توسعه خدمات توانبخشی با مشارکت خیران
رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین آغاز این پروژه، مشارکت خیران و دستگاههای اجرایی را یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه زیرساختهای خدمات اجتماعی دانست.
سیدجواد حسینی با اشاره به مدل تأمین مالی مرکز «بابالحوائج» گفت: اجرای این طرح بر پایه همکاری میان خیران، فرمانداری و سازمان بهزیستی دنبال میشود و بخشی از هزینههای آن از سوی خیران و فرمانداری و بخش دیگر از محل اعتبارات سازمان بهزیستی تأمین خواهد شد.
وی میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مرکز را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با تأمین سهم هر یک از مشارکتکنندگان، تلاش میشود این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسد.
فارس ۷۵ مرکز شبانهروزی خواهد داشت
حسینی با بیان اینکه توسعه مراکز تخصصی بهزیستی از اولویتهای این سازمان است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ مرکز آموزشی و توانبخشی در استان فارس فعالیت میکنند.
به گفته وی، با بهرهبرداری از مرکز شبانهروزی «بابالحوائج» کازرون، شمار مراکز شبانهروزی بهزیستی در استان فارس از ۷۴ مرکز به ۷۵ مرکز افزایش خواهد یافت.
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در پروژههای بهزیستی فارس
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اجرای طرحهای متعدد این سازمان در استان فارس خبر داد و گفت: در مجموع ۱۰ پروژه در استان در حال اجراست که ارزش سرمایهگذاری آنها به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد.
حسینی ادامه داد: اقدامات بهزیستی در فارس تنها به توسعه مراکز و زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود و در بخش توانمندسازی و حمایت از جامعه هدف نیز برنامههایی اجرا شده است.
وی افزود: در حوزه اشتغال، ۹۳ فرصت شغلی با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان ایجاد شده و در بخش مسکن نیز ۳۵ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بیش از ۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
حسینی همچنین از اختصاص ۶ میلیارد تومان برای تأمین و خرید وسایل کمکتوانبخشی مورد نیاز مددجویان استان فارس خبر داد.
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