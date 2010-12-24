ثبت نام پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، محمدحسین امید که شامگاه پنجشنبه به اتفاق مدیرعامل منطقه آزاد ارس در یک گفتگوی مشترک خبری حضور یافته بود به خبرنگاران گفت: پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران با 27 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال دوم سالتحصیلی جاری به طور رسمی آغاز بکار خواهد کرد.

وی گفت: متقاضیان حائز شرایط برای ثبت نام اولیه می توانند تا 10 روز دیگر به سایت اینترنتی این پردیس دانشگاهی به آدرس http://aras.ut.ac.ir مراجعه کنند.

رئیس پردیس بین المللی دانشگاه تهران با بیان اینکه پذیرش دانشجویان بدون برگزاری کنکور صورت خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم با مراجعه به آدرس اشاره شده ثبت نام اولیه خود را انجام داده و بعد از گزینش مقدماتی و در صورت کسب امتیازهای لازم برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

به گفته امید، در نیمسال نخست فعالیت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران برای پذیرش 450 تا 500 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شده است.

وی رشته های تحصیلی پیش بینی شده برای دایر شدن در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران را به شرح زیر اعلام کرد:

1-بیوتکنولوژی کشاورزی

2-مرتع داری

3-مدیریت کشاورزی

4-مکانیزاسیون کشاورزی

5-منابع آب با گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام

6-علوم دامی با گرایش بیوتکنولوژِ غذایی

7- علوم و صنایع غذایی با گرایش بوتکنولوژی غذایی

8-شیلات با گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

9-محیط زیست

10-حشره شناسی کشاورزی

11-حقوق خصوصی

12-حقوق جزا و جرم شناسی

13-باستان شناسی

14-مهندسی عمران-محیط زیست

15- ایمنی وبهداشت محیط زیست

16- تربیت بدنی با گرایش فیزیولوژی ورزش

17-تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی

18-مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی

19-مدیریت بازرگانی با گرایش بیمه

20-حسابداری

21-علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

22-اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

23-علوم اجتماعی با گرایش گردشگری

24-علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری اجتماعی

25-نانوشیمی

26-سنجش از دور

27-همزیستی با بیابان

وی گفت: از سالتحصیلی آینده نیز 10 رشته تحصیلی در مقطع دکتری به مجموع رشته های تحصیلی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران افزوده خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری، عباس رنجبر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس نیز به خبرنگاران گفت:هدف از ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه های معتبر از جمله دانشگاه تهران در این منطقه تحقق برنامه پیش بینی شده برای ایجاد قطب علم و فناوری در ارس است.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار پردیس بین المللی دانشگاه های تبریز، علوم پزشکی تبریز، آزاد اسلامی و پیام نور در ارس دایر هستند، گفت:ایجاد این پردیس های دانشگاهی علاوه بر اینکه می تواند از مهاجرت دانشجویان تحصیات تکمیلی به خارج از کشور کمک کند در عین حال می تواند به مرکزی برای حضور دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در کشورمان باشد.

به گفته رنجبر، هم اکنون دو هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس های بین المللی دانشگاه های یادشده در ارس مشغول به تحصیلند.