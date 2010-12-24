لوکاشنکو در انتخابات بازنده شد و باید از کار کناره گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتیnewsru.com، ولادیمیر ژیرینوفسکی گفت : او [لوکاشنکو] از قرار باید کناره گیرد، هیچ تحلیفی در کار نمی تواند باشد، او باید برگزاری انتخابات دوباره را اعلام و خودش در آنها شرکت نکند. این امر می توانست تنها قدم صحیح از طرف وی و هدیه ای هم به ملت بلاروس و هم روسیه باشد.



ژیرینوفسکی با اعلام اینکه موضع رسمی روسیه درباره نتایج انتخابات بلاروس مطلقاً روشن است، خاطر نشان کرد،"دیمیتری مدودف حتی یک کلمه درباره لوکاشنکو نگفت. فقط گفت این انتخاب بلاروس ها است، بگذار خودشان هم (آراء را) بشمارند. وی با این سخنان گفت که آلکساندر من انتخابات تو را به رسمیت نمی شناسم.



ژیرینوفسکی همچنین از کمک مالی روسیه به لوکاشنکو ابراز ناراضی کرد و با متهم کردن لوکاشنکو به دروغگویی گفت: "چرا ما باید بلاروس را فربه کنیم؟ ما از دهان شهروندان خودمان می بریم و هر سال 5 میلیارد دلار به او می دهیم.

وی افزود: حالا باید به اوکراین هم بدهیم، زیرا آنجا لوکاشنکوی اوکراینی (یانوکوویچ ) سرکار آمده است.

