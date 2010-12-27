سد تالوار زنجان 84 میلیون مترمکعب آب به همدان می دهد

صفرعلی کمندانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: آبرسانی از سد تالوار، مهمترین پروژه بخش آب استان همدان است که در سال جاری انجام عملیات اجرایی آن قوت گرفته است.

کمندانی تقویت اعتبارات طرح آبرسانی به همدان از سد تالوار را از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح بخشی از آب مخزن سد تالوار زنجان برای تامین بخشی از نیازهای درازمدت آب شرب و نیاز صنعت، به همدان منتقل می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: این طرح شامل یک رشته خط انتقال آب به طول 138 کیلومتر است که از سد تالوار شروع و پس از عبور از مسیرهای سخت و صعب العبور به شهر همدان منتهی می شود.

وی تامین جاده دسترسی در کنار خط انتقال آب به طول 140 کیلومتر، ایجاد سه ایستگاه پمپاژ برای بالا بردن سطح آب به ارتفاع 576 متر و احداث تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه آب به میزان سه هزار و 750 لیتر در ثانیه را از موارد عنوان شده برای اجرایی کردن این طرح عنوان کرد و گفت: هفت باب مخزن بتنی ذخیره آب با ظرفیت 150 هزار مترمکعب و یک رشته خط انتقال برق به طول 80 کیلومتر نیز مد نظر است.

کمندانی افزود: عملیات اجرایی این طرح از سال 88 آغاز شده که با تقویت اعتبارات، عملیات اجرایی آن از سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه زمان اجرای طرح آب رسانی از سد تالوار به همدان چهارسال در نظر گرفته شده است، گفت: برای اجرای این طرح چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کمندانی با تاکید بر اینکه این طرح باید در سال 92 به بهره برداری برسد، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از نیاز آب شرب شهرهای همدان، کبودرآهنگ، لالجین، بهار، صالح آباد و تعدادی از روستاهای حوالی مسیر خط انتقال است.

وی از اختصاص آب برای مصارف مجتمع های تولیدی، گلخانه ها، دامداریها و صنایع وابسته به کشاورزی و صنعت به تفکیک محدوده های مطالعاتی دشتهای استان همدان در طول برنامه پنجم خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه آب مورد نیاز برای گسترش کشاورزی نوین، بنگاههای زودبازده، صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع سنگین در استان همدان تامین خواهد شد که صرفه جویی در مصرف و کاهش تلفات آب و رونق اشتغال و افزایش درآمد و ثروت استان همدان را در پی خواهد داشت.