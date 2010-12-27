به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاهها، دانشجویان پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی با اطلاع از شرایط پذیرش می توانند در این دوره ها شرکت کنند و در صورت پذیرش از سوی دانشگاه، بدون آزمون به مراحل بالاتر تحصیلی ارتقا یابند.

فرصت تحصیل در مقاطع بالاتر بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد داده می شود. دارا بودن حداقل معدل 16 و گذراندن حداقل 100 واحد درسی در مقطع کارشناسی دوره روزانه حضوری و دارا بودن رتبه 1 الی 5 در میان ورودیهای همان سال بخشی از این شرایط ورودی است.

برخی از دانشگاهها نیز برای پذیرش در دوره دکتری اقدام کرده اند و متقاضیان باید برای پذیرش در این دوره ها دارای گواهی رتبه کنکور آزمون سراسری کارشناسی زیر 100، گواهی رتبه کنکور آزمون سراسری کارشناسی ارشد اول تا سوم، گواهی رتبه های تحصیلی اول، دوم و سوم دوره کارشناسی، گواهی رتبه های تحصیلی اول، دوم، سوم دوره کارشناسی ارشد باشد.

گواهی مدالهای اخذ شده در المپیادهای دانشجویی اول تا سوم، گواهی مدالهای اخذ شده در المپیادهای دانش آموزی اول تا سوم، داشتن گواهی مقام اول جشنواره خوارزمی، داشتن گواهی مقام اول جشنواره خوارزمی جوان، داشتن گواهی رتبه اول تا سوم جشنواره خوارزمی، داشتن گواهی مدال یا رتبه در مسابقات علمی بین المللی معتبر و برگزیده مسابقات معتبر علمی بین المللی تیمی سخت افزاری و نرم افزاری نیز از دیگر شرایط ورود بدون آزمون به دوره دکتری در برخی از دانشگاهها است.

ردیف نام دانشگاه مقطع تحصیلی مورد پذیرش سال تحصیلی مورد پذیرش مهلت ثبت نام 1 دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 91-90 15 دی 2 دانشگاه صنعتی شریف دکتری سال تحصیلی 91-90 28 آذر (ثبت نام به پایان رسیده است) 3 شعب بین الملل دانشگاه پیام نور در کیش و عسلویه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 15 آذر (ثبت نام به پایان رسیده است) 4 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی 90-89 20 شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 5 دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 10 شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 6 دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 10 شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 7 دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 10 شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 8 دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 21 مرداد (ثبت نام به پایان رسیده است) 9 دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 1شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 10 دانشگاه تهران کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 23 تیر (ثبت نام به پایان رسیده است) 11 دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 20 شهریور (ثبت نام به پایان رسیده است) 12 دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 20 مرداد (ثبت نام به پایان رسیده است) 13 دانشگاه آزاد اشکذر کاردانی سال تحصیلی 90-89 -

برخی از دانشگاههایی که این ظرفیت را برای پذیرش اعلام کرده اند، رشته های مورد نیاز خود را برای اطلاع دانشجویان منتشر کرده اند. از جمله این دانشگاهها می توان به دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد که در دانشکده های مهندسی هوافضا، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، ریاضی، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی و علم مواد، پژوهشکده علوم فناوری نانو، مهندسی برق و مهندسی عمران دانشجوی می پذیرد.

دانشجوی بدون کنکور در مراکز بین المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور در رشته های مهندسی صنایع، حقوق بین الملل، روانشناسی، مهندسی راه و ترابری، مدیریت و جغرافیا پذیرش می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در مقطع کاردانی پیوسته رشته های گرافیک، نقاشی، تأسیسات، الکتروتکنیک، کامپیوتر و حسابداری برای سال تحصیلی جدید نسبت به پذیرش دانشجوی بدون کنکور اقدام می کند.

رشته های دانشکده علوم و فنون نوین برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد شامل هوافضا گرایشهای (آیرودینامیک- سازه های هوا فضایی)، بیوتکنولوژی میکروبی، مهندسی پزشکی گرایشهای (بافت، بیومتریال) و مهندسی مکاترونیک است. در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های نانوبیوتکنولوژی و آینده پژوهی پذیرفته می شود.

دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در 53 رشته دانشجوی بدون آزمون می پذیرد. دانشگاه الزهرا نیز پذیرش در 51 رشته و 8 دانشکده را برای دانشجویان ممتاز درنظر گرفته است.