به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز هفته دولت، کارگاه تولید مصنوعات چوبی در روستای احمدآباد تنگستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
فرماندار تنگستان عصر دوشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این واحد تولیدی با هدف حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی و با استفاده از ظرفیت طرح توسعه روستایی راهاندازی شده است.
مسلم سلیمانی افزود: برای اجرای این طرح ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و ۱۰۵ میلیارد ریال نیز آورده متقاضی بوده است که با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر فراهم شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان روستایی خاطرنشان کرد: توسعه کسبوکارهای روستایی و حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت ظرفیتهای بومی شهرستان دارد.
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