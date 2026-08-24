به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه امروز دوشنبه در آیین افتتاح پروژه ویندفنسینگ شرکت فولاد خوزستان اظهار کرد: رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی تکلیف قانونی صنایع است اما بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و فناوری‌های نوین برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر محسوب می‌شود.

وی افزود: پروژه ویندفنسینگ فولاد خوزستان با استفاده از تجربه‌های جهانی و با رویکرد مسئولیت‌پذیری محیط زیستی اجرا شده و می‌تواند در کاهش انتشار آلاینده‌ها اثرگذار باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اجرای این پروژه اقدامی ارزنده است اما با توجه به استقرار مناطق مسکونی در اطراف واحدهای صنعتی و احتمال تأثیرپذیری آنها از آلایندگی، باید طرح‌های تکمیلی کاهش آلاینده‌ها نیز همزمان دنبال شود.

انصاری ادامه داد: صنایع بزرگ نباید حفاظت از محیط زیست را تنها یک الزام قانونی یا چارچوب اداری بدانند بلکه این موضوع باید به یک ارزش سازمانی، سرمایه‌گذاری راهبردی و مزیت رقابتی تبدیل شود.

وی گفت: صنایع در دنیا تلاش می‌کنند مؤلفه‌ها و فرایندهای محیط زیستی را در فعالیت‌های خود درونی کنند و امیدواریم این رویکرد در صنایع کشور نیز بیش از گذشته گسترش یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: هدف، حرکت صنایع از توسعه ناپایدار به سوی توسعه پایدار است و فولاد خوزستان می‌تواند با ادامه اجرای پروژه‌های محیط زیستی در این مسیر نقش پیشگام داشته باشد.

وی درباره مطالبه مدیران فولاد خوزستان در زمینه محدودیت‌های انرژی و قطعی برق گفت: گزارش‌ها و مطالبات این شرکت را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کنم و موضوع محدودیت برق صنایع را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره مبلغ عوارض آلایندگی توضیح داد: تعیین این عوارض تابع قوانین و چارچوب‌های مشخص قانونی است و میزان انتشار آلاینده‌ها از منابع مربوط، مبنای بررسی قرار می‌گیرد؛ البته اقدامات صنایع برای کاهش آلایندگی نیز مورد توجه خواهد بود.

انصاری در پایان تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از هر اقدامی که به کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع منجر شود حمایت می‌کند و امیدواریم فولاد خوزستان در سال‌های آینده در زمره صنایع سبز کشور قرار گیرد.