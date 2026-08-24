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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

سازمان محیط زیست از کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع حمایت می‌کند

سازمان محیط زیست از کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع حمایت می‌کند

اهواز - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از هر اقدامی که به کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع منجر شود حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه امروز دوشنبه در آیین افتتاح پروژه ویندفنسینگ شرکت فولاد خوزستان اظهار کرد: رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی تکلیف قانونی صنایع است اما بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و فناوری‌های نوین برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر محسوب می‌شود.

وی افزود: پروژه ویندفنسینگ فولاد خوزستان با استفاده از تجربه‌های جهانی و با رویکرد مسئولیت‌پذیری محیط زیستی اجرا شده و می‌تواند در کاهش انتشار آلاینده‌ها اثرگذار باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اجرای این پروژه اقدامی ارزنده است اما با توجه به استقرار مناطق مسکونی در اطراف واحدهای صنعتی و احتمال تأثیرپذیری آنها از آلایندگی، باید طرح‌های تکمیلی کاهش آلاینده‌ها نیز همزمان دنبال شود.

انصاری ادامه داد: صنایع بزرگ نباید حفاظت از محیط زیست را تنها یک الزام قانونی یا چارچوب اداری بدانند بلکه این موضوع باید به یک ارزش سازمانی، سرمایه‌گذاری راهبردی و مزیت رقابتی تبدیل شود.

وی گفت: صنایع در دنیا تلاش می‌کنند مؤلفه‌ها و فرایندهای محیط زیستی را در فعالیت‌های خود درونی کنند و امیدواریم این رویکرد در صنایع کشور نیز بیش از گذشته گسترش یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: هدف، حرکت صنایع از توسعه ناپایدار به سوی توسعه پایدار است و فولاد خوزستان می‌تواند با ادامه اجرای پروژه‌های محیط زیستی در این مسیر نقش پیشگام داشته باشد.

وی درباره مطالبه مدیران فولاد خوزستان در زمینه محدودیت‌های انرژی و قطعی برق گفت: گزارش‌ها و مطالبات این شرکت را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کنم و موضوع محدودیت برق صنایع را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره مبلغ عوارض آلایندگی توضیح داد: تعیین این عوارض تابع قوانین و چارچوب‌های مشخص قانونی است و میزان انتشار آلاینده‌ها از منابع مربوط، مبنای بررسی قرار می‌گیرد؛ البته اقدامات صنایع برای کاهش آلایندگی نیز مورد توجه خواهد بود.

انصاری در پایان تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از هر اقدامی که به کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع منجر شود حمایت می‌کند و امیدواریم فولاد خوزستان در سال‌های آینده در زمره صنایع سبز کشور قرار گیرد.

کد مطلب 6926674

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