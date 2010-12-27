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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

هوای تهران ناسالم است

هوای تهران ناسالم است

بر اساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، وضعیت آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شهر تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

همچنین در میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن تغییری ملاحظه نمی شود. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط ناسالم است.

بر اساس این گزارش، افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماریهای قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و ریوی و افراد مسن از جمله اثرات بهداشتی آلودگی هوا در شرایط ناسالم است.

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا توصیه کرده است: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز اجتناب کنند.

کد مطلب 1218694

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