به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منصور میر ظهر پنجشنبه در جمع ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار داشت: امروز وظیفه ایثارگران نسبت به گذشته در زمینه ترویج و احیا فرهنگ ایثار و شهادت سنگین تر شده است.

وی با بیان اینکه ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس رشادت ها و دلیرمردی های فراوانی را داشته اند، خاطر نشان کرد: ایثارگران امروز باید با تجهیز خود به سلاح علم و دانش در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثار گران با تاکید بر اینکه ایثارگران باید با افکار و توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ نرم مقابله کنند، عنوان کرد: خوشبختانه با تمهیدات که دولت اندیشیده است زمینه حضور ایثارگران در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و .... فراهم شده است.

میر همچنین با تاکید بر حفظ، ترویج و توسعه فرهنگ شهادت در جامعه، بیان داشت: فرهنگ شهادت در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ نمونه نداشته است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ شهادت در ایران اسلامی قابل مقایسه با هیچ فرهنگی در دنیا نیست، یادآور شد: اگر قرار باشد که کسانی برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کار کنند ایثارگران هستند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی در زمینه مقابله با جنگ نرم تجهیز جوانان به سلاح علم است، خاطر نشان کرد: در این صورت است که آنها می توانند در مقابل هر گونه تهاجم علمی، فرهنگی، فکری و اعتقادی دشمنان در جنگ نرم موفق شوند.

میر با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامت اساسی در زمینه مقابله با جنگ نرم تجهیز خانواده ها و فرزندان ایثارگران، جانبازان و شهدا به سلاح علم و دانش است، عنوان کرد: این کار را باید هر مرکز فرهنگی موجود در جامعه انجام دهد و تنها وظیفه بنیاد شهید و وزارت ارشاد نیست.

وی با تاکید بر همکاری و تعامل میان اداره کل ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان لرستان، بیان داشت: این دو دستگاه باید در کنار یکدیگر در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران فعالیت کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران با اشاره به فعالیت شورای فرهنگ عمومی در وزارت ارشاد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادآور شد: یکی از دغدغه های مهم این شورا که به ریاست وزیر ارشاد برگزار می شود حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.