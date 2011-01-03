واکاوی عملکرد رسانه های عرب درفتنه 88 / کارنامه سیاه دیگر برای العربیه

اولین سالگرد حماسه بزرگ و ماندگار 9 دی که از آن به انقلاب سوم، خروش مقدس، روز بصیرت دینی و ... یاد شده است، بهانه ای شد تا به عملکرد رسانه های عربی به ویژه العربیه بپردازیم تا نقاب از چهره دروغین رسانه های مدعی حرفه ای بودن و بیطرف بودن که ساده ترین اصول کار حرفه ای را برای پیشبرد اهداف ناپاک و شوم خود زیر پا گذاشتند، برداشته شود.

در جریان فتنه بزرگ پس از انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری 88، برخی رسانه های عربی همچون العربیه و شبکه بی بی سی عربی، همپای رسانه های غربی و فارسی زبان ضد ایرانی خارج از کشور، عداوت و خصومت خود با ملت ایران و نظام اسلامی را به اوج رساندند ؛با توجه به فعالیتهای منفی گسترده شبکه العربیه درطول انتخابات وپس از آن که همچنان همه ادامه دارد، بخش عمده این گزارش خبری تحلیلی به کارنامه سیاه این شبکه خبری جهت دار اختصاص یافته است.

این شبکه پیش و پس از انتخابات سال گذشته و در طول فتنه بزرگ در برنامه پانوراما که هر هفته به جز روزها پنجشنبه و جمعه پخش می شد و برنامه هایی چون "آخر هفته"، "میهمان و گفتگو" ، "به صراحت "، " مصاحبه اختصاصی " و ... حجم زیادی از این برنامه را به موضوع ایران با همان رویکرد معروف ضد ایرانی خود اختصاص داد.

این شبکه هر اتفاق و رویداد عادی در ایران را بزرگنمایی کرده و با همان محور نخ نما شده خود یعنی "الازمه المستمره فی ایران" ( بحران مستمر در ایران) مدام بر طبل توخالی وجود بحران در کشورمان می کوبد و "نجاح محمد علی" مشتری ثابت این برنامه که این شبکه از وی به عنوان کارشناس امور ایران یاد می کند با توجه به تسلط به زبان فارسی و فعالیت چند ساله در ایران به عنوان خبرنگار رسانه های عربی، تحلیلهای غیر واقعی و خیالی خود را با تکیه بر سایتهای اینترنتی ضد انقلاب به خورد بینندگان عرب می دهد.

به عنوان مثال در جریان حادثه عادی که چندی پیش برای سفیر پاکستان در تهران پیش آمده بود، این شبکه با زیرنویس کردن خبر فوری(عاجل) مدعی حمله تروریستی به سفیر پاکستان شد تا اینگونه القا کند که محیط ایران برای دیپلماتهای خارجی ناامن است. در حالی که با پیگیریهای سریعی که مهر از طریق تماس با سفارت پاکستان انجام داد، مسئولان سفارت پاکستان تاکید کردند خبر العربیه کاملا دروغ و بی اساس است واصل ماجرا این است که سفیر پاکستان درحال رفتن به باشگاه ورزشی از سوی یک تبعه افغانی با چاقو مورد حمله قرار می گیرد، اما آسیب جدی نمی بیند.

العربیه هفته گذشته در برنامه پانوراما مدعی شد که ایران گروهی از رهبران القاعده را در ازای معامله ای با طالبان آزاد کرده است تا با این خبردروغین افکارعمومی عرب را به کشورمان بدبین کند؛ این درحالی است که ایران بزرگترین قربانی تروریسم و گروههای خرابکار وشرور است و هراز چند گاهی جمعی ازشهروندان بیگناه ایرانی قربانی گروههایی می شوند که متاسفانه مورد حمایت تبیلیغاتی و رسانه ای العربیه قرار دارد.

به تازگی این شبکه برنامه ای به نام "عاصفه فی ایران" (توفان در ایران) اختصاص داده که رویکرد اصلی این برنامه زیر سئوال بردن اصول انقلاب اسلامی به ویژه اصل مهم ولایت فقیه وایجاد تشکیک و تردید درباره این اصول با تکیه بر مصاحبه با ضد انقلاب است.

به دلیل حجم انبوه تولیدات ضد ایرانی این شبکه، پرداختن به آن در مقال نمی گنجد اما به طور کلی می توان محورهایی را که العربیه بر ضد کشورمان فعالیت می کرد به طور خلاصه به این شرح نام برد : سیاه نمایی اوضاع داخلی کشور، القای وجود بحران و شکاف میان نظام مردمسالار دینی و مردم، دامن زدن به برخی خواسته های معمول صنفی ، بزرگنمایی تحرکات فتنه انگیزان و مردمی خواندن آن! ،تلاش برای ایجاد فتنه مذهبی در کشور به ویژه در استان خوزستان با القای وجود محرومیت و تبعیض و پخش برنامه های تحریک آمیز با تکیه بر پان عربیسم و تعصبات تنگ بینانه . همراهی مستمر با دشمنان ملت ایران علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، تلاش برای القای خطرناک بودن برنامه هسته ای ایران و دامن زدن به پروژه ایران هراسی، تبلیغ گسترده گروههای معاند و تروریستی مخالف نظام اسلامی از جمله گروهک تروریستی منافقین، گروهک ریگی و پژاگ و سلطنت طلب های فسیل شده، تلاش برای احیای مهره های سوخته ای همچون بنی صدر، رجوی، نوری زاده، سازگارا و تلاش برای ترسیم چهره هایی مثبت و مردمی از آنها! زیر سئوال بردن دستاوردهای بزرگ نظام در عرصه های علمی، پزشکی، اقتصادی و دفاعی و در یک کلام تبدیل شدن به بلندگوی رسانه ای و تبلیغاتی صهیونیسم و استکبار جهانی در هجمه ناجوانمردانه و نابرابر علیه نظام مقدس اسلامی .

این شبکه در طول فتنه 88، بارها با رضا ربع پهلوی ودیگر سلطنت طلبهای فسیل شده، علیرضا نوری زاده، محسن سازگارا، ابوالحسن بنی صدر، سرکردگان گروهک تروریستی منافقین به مصاحبه پرداخت و تحلیلهای نخ نما شده و غیر واقعی و ترسیم یک فضای خیالی و بر اساس حد و گمان این افراد را پخش می کرد تا به این ترتیب بتوان ذهنیت افکار عمومی جهان عرب را که نگاه مثبت و امیدوارانه ای به نظام مردمسالار دینی ایران دارند و آن را حامی بی دریغ وبی منت مسائل جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین و لبنان می دانند، به نفع خود تغییر دهند، .

العربیه به عنوان بازوی کمکی رسانه های جریان فتنه و همدوش رسانه های غربی معاند نظام و سلطنت طلبها و سایتهای ضد انقلاب، مصاحبه های دروغ و تحریک آمیز را ابتدا به فارسی وبعد با تاخیر به ترجمه عربی آنها اقدام می کرد تا خدمت بزرگی به دشمنان قسم خورده مردم مظلوم ایران کرده باشد.

خنده دار تر آنکه العربیه در برنامه های ضد ایرانی بارها القا می کرد که نظام ایران مردمی و دموکراتیک نیست و به زعم این شبکه، فتنه انگیزان، مردمی هستند که اسیر نظام غیر مردمی شده اند و چه قدر خنده دار و مضحک است شبکه ای دم از دموکراسی و مردمسالاری بزند که بانیان و صحنه گردانان آن چشمان خود را به روی فضای خفقان، نبود دموکراسی و مردمسالاری در کشورهای عربی و سرکوبگری نظامهای غیر متکی به مردم و وابسته به نظام سلطه و فاقد پایگاه مردمی ببندند و آنگاه وجود دموکراسی دینی مردمی در ایران را به راحتی نادیده بگیرند و ساده ترین اصول حرفه ای را زیر پا بگذارند.





شرح تصویر : نجفعلی میرزایی کارشناس مقیم بیروت(سمت راست) در مناظره ای با بنی صدر خائن

همسویی این شبکه با سیاستهای صهیونیستی آمریکایی کاملا آشکار است این شبکه تبلیغ گسترده محور سازش ، تخریب و جوسازی علیه محور مقاومت و طرفداران حقوق غصب شده اعراب به ویژه در فلسطین، خشونت طلب خواندن کسانی که از ملت تحت اشغال و تجاوزگری حمایت می کنند و خودداری از به کار بردن واژه شهید برای کسانی که در حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی شهید می شوند و تبلیغ گسترده گروههای تروریستی تکفیری در عراق، هیچ ابهامی درباره دنباله روی این شبکه از نظام سلطه و حرکت آن بر خلاف خواسته های افکار عمومی جهان عرب باقی نگذاشته است.

پخش اخبار و گزارشهای مغایر با مسائل اخلاقی و تطهیر چهره های فاسد به رویکرد ثابت العربیه تبدیل شده است و البته از شبکه ای که مجریان و عوامل آن لزومی برای پایبندی به مسائل اخلاقی و رعایت اصول حرفه ای نمی بینند، انتظاری بیش از این نمی رود.

رمز گشایی از عداوت العربیه با ملت ایران

یک روزنامه عربی فاش کرد : راز پافشاری شبکه العربیه بر آنچه وجود بحران وادامه آن در ایران می خواند، به ناامیدی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر می گردد که باردیگر شاهد بازگشت محمود احمدی نژاد به مسند ریاست جمهوری هستند.

به گزارش مهر، القدس العربی نوشت : العربیه به طور مستمر خبرها و گزارشهایی خود را حول محوری تحت عنوان " بحران در ایران" پخش می کند، در حالی که ما چنین اخبار و گزارشهایی را در شبکه های خبری دیگر نمی بینیم.

به نوشته القدس العربی، اخبار و گزارشهایی که العربیه تحت محور ادعایی خود یعنی بحران در ایران پخش می کند از منابع و کانالهای غیر متعارف و غیر مستند و با تکیه بر اظهارات غیر واقعی افراد ناشناس گرفته می شود که نمی توان به آنها اعتماد کرد و العربیه با این خبرهای غیر واقعی درحقیقت اصول حرفه ای را زیر پا گذاشته است.

سرفصل سیاستهای العربیه

با پیگیری و دنبال کردن برنامه های مختلف شبکه العربیه در طول ده سالی که تاسیس شده است، می توان سرفصل سیاستها و رویکرد این شبکه را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد :

در سیاست :

- ایران می خواهد بر شما اعراب مسلط شود (ایران هراسی)

- ای اعراب در برابر اسرائیل مقاومت نکنید که از شما قوی تر است.(تخریب روحیه مبارزان و ترویج سازشکاری)

- هر کس در برابر اسرائیل مقاومت کند، تروریست است.(العربیه هرگز قربانیان حملات صهیونیستها را شهید نمی خواند)

- هر کس به اسرائیل حمله کند، به یک دولت مستقل حمله کرده، بنابراین چنین فردی تروریست است.

- حزب الله گروهی از جوانان ماجراجو و تروریست و جوانان شیعه هستند که از سلاحهای خود در داخل لبنان استفاده می کنند.

- حماس یک گروه شورشی بر ضد رئیس قانونی فلسطین یعنی محمود عباس است.

- تمام کشورهای باید مثل مصر عمل کنند، واگر هر کشوری با اسرائیل مصالحه کند، آنگاه شما(اعراب) زندگی راحتی خواهید داشت و محاصره نخواهید شد(ترویج خط سازش)

- آمریکا کشور منظم و قانونمند و اساسی جهان است و هیچ کس نمی تواند با این کشور دشمنی ورزد و همه بلاها و مصیبتها زیر سر ایران است.(تبلیغ استکبار جهانی و ایران هراسی)



در فرهنگ :

- ای جوانان جهان بیایید جهان را بگردید و وقت خود را در مساجد و اماکن اسلامی هدر ندهید(ترویج فساد و بی و بند باری)

- اسلام آنچه می گوید مانع راحتی و جهانی شدن شماست.

- حجاب می تواند در قلب باشد، لازم نیست در سر و صورت باشد(ترویج فحشا و حمایت از رویکرد غرب برضد حجاب)

- ای دختران عرب بیایید جهانگردی کنید و رقص و آواز یاد بگیرید و ...( به کارگیری مجریانی که چندان مقید به مسائل اخلاقی و رفتاری نیستند و در استخدام آنها بیشتری مسائل ظاهری و زیبایی آنها مطرح است)

در هنر :

- هنر یعنی مصرف مواد مخدر تا مثل مایکل جکسون برقصید

- در برابر میلیونها نفر برقصید و به هیچ چیز پایبند نباشید مگر به راحتی خودتان.

- ای دختران عرب فرهنگتان باید اروپایی باشد.

- تار و گیتار و ... بنوازید، برقصید و شراب بنوشید و شاد باشید و کاری به مسئله فلسطین و حماس و حزب الله و ... نداشته باشید(سرگرم کردن جوانان عرب به لهو و لعب و منحرف کردن آنها از مسائل اصلی جهان اسلام)

در زندگی :

- تمام زندگی شما باید غربی باشد ( ترویج فرهنگ غربی و مصرف گرایی)

- پوشش، حرف زدن و حتی بازی کردن باید مثل غربی ها باشد، الگوی تو باید مایکل جکسون باشد البته مثل باربی هم می توانی باشد.

- به مسائل دینی توجه نکن، دین فقط مربوط به مساجد و مکه و مدینه است.

- زندگی باید از مسائل دینی خالی باشد.

قاطبه شهروندان عرب برخلاف حکام خود مخالف استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین ولبنان و گروههای مبارز از جمله حماس وحزب الله وحامیان معنوی آنها ازجمله ایران هستند به اعتقاد این شهروندان،العربیه آلت دست آمریکا و اسرائیل است تا مسلمانان جراحت بزرگ خود یعنی فلسطین و واژه های اسلامی مانند جهاد، مقاومت، شهادت، نماز، مرجع ورهبری اسلامی را فراموش کنند.







شرح تصویر : " القای وجود بحران در ایران" خط خبری ثابت العربیه است که همچنان با عنوان جدید " الازمه المستمره فی ایران"(ادامه بحران در ایران) با تکیه بر اظهارات بی اساس و غیر واقعی افرادی مانند علیرضا نوری زاده دنبال می شود.

نظر کارشناس رسانه ای

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه وفعال در عرصه رسانه که سابقه بیش از سه دهه فعالیت در عرصه خبر به ویژه در طول هشت سال دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد، از جمله کارشناسان متعهدی است که در طول فتنه سال 88 به تنهایی با ارائه تحلیلهای قوی و منصفانه به مقابله با جوسازی گسترده شبکه های معاند عربی مانند العربیه و بی بی سی عربی می پرداخت ، گاهی چنان بود که العربیه با آوردن دو کارشناس ضد ایرانی آنها را در برابر آقای هانی زاده قرار می داد و در یک فضای نابرابر به کارشناسان ضد ایرانی وقت بیشتری برای هتاکی به ارزشهای نظام مقدس اسلامی و ارائه تحلیلهای انحرافی و غلط می داد و در مقابل بدون رعایت عدالت و انصاف، به هانی زاده حتی اجازه پاسخگویی به اظهارات بی اساس این کارشناسان را نمی داد و گاهی که وی به دفاع از کشورمان و نظام می پرداخت بلافاصله مجری العربیه به قطع ارتباط می پرداخت .

هانی زاده درباره عملکرد رسانه های عربی در فتنه 88 ابتدا به چگونگی شکل گیری این رسانه ها پرداخته و به مهرگفت تا کمتراز دو دهه پیش رسانه های عربی درخدمت حاکمان دیکتاتور عرب بودند و" پروپاگاندای دولتی" درانحصار رهبران کشور های عربی قرار داشت.

به همین دلیل در دهه های 50 تا 80 میلادی از قرن گذشته که معمولا انتقال قدرت در کشورهای عربی از رهگذر کودتاهای نظامی صورت می گرفت اولین جائی که مورد حمله نیروهای نظامی قرار می گرفت رادیو وتلویزیون بود. از اوایل دهه 90 و به طور مشخص از سال 1991 میلادی پروپاگاندای تجاری وارد مقوله "بیزنس" جهانی شد، زیرا جهان به سرعت به سمت مصرف گرایی حرکت می کرد.

کشورهای عربی که نوعا جزء کشورهای پر مصرف کالای غربی به شمار می روند تحت تاثیر موج پروپاگاندای تجاری قرار گرفتند لذا سرمایه داران عرب به این فکرافتادند که به جای سرمایه گذاری درکازینوهای لاس وگاس وسهام بورس وال استریت آمریکا در پروپاگاندای تجاری سرمایه گذاری کنند.

مجموعه هایی از شبکه های ماهواره ای مانند"ام بی سی"" ای. آر.تی"، روتانا و نیل در کشورهای عربی شکل گرفت.

شرح تصویر: تصویر گویای رویکرد غیرمنصفانه و غیرحرفه ای العربیه است که عبدالله مهتدی و یوسف عزیزی با رویکرد ضد ایرانی و ارائه تحلیلهای غیر واقعی را در برابر حسن هانی زاده قرارمی داد و مجری العربیه هم آشکارا از این دو نفر در برابر هانی زاده جانبداری می کرد.

هانی زاده می گوید : هدف از شکل گیری این کارتل های رسانه ای ابتدا تبلیغ کالاهای غربی، تشویق ملتها به مصرف کالاهای آمریکایی و ایجاد فضای سرگرمی غیر اخلاقی برای خانواده های عرب بود. ظاهرا قطر در زمینه پروپاگاندای سیاسی از همه کشورهای عرب منطقه پیشگام تر است، زیرا شبکه الجزیره قطر با اهداف سیاسی در سال 1997 تاسیس شد.

پس از یک دهه و به طور مشخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 این شبکه ها به سمت "پروپاگاندای سیاسی" گرایش پیدا کردند، زیرا جامعه جهانی پس از حادثه 11 سپتامبر به شدت تحت تاثیر فضای امنیتی آمریکا قرار گرفته بود.

از آن زمان تا کنون بیش از 202 کانال درجهان عرب که اکثراین کانالها با سرمایه شاهزادگان عرب شکل گرفته فعالیت خود را آغاز کردند.

به اعتقاد این کارشناس درتقسیم بندی نوع فعالیت این کانالهامی توان به 4محور اشاره کرد: محوراول این است که برخی کانالها با هدف ایجاد سرگرمی و دورکردن جوانان از رخدادهای سیاسی وایجاد انحراف ذهنی برای جوانان عرب فعالیت خود را آغاز کردند.

محور دوم کانالهای تجاری هستند که نوعا کالاهای غربی را وحتی اسرائیلی را تبلیغ می کنند. محور سوم این است که برخی کانالها با هدف ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و تبلیغ سلفی گری و... شکل گرفته اند و سرانجام چهارمین ومهمترین محور وجود برخی کانالهای وابسته به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در حوزه پروپاگاندای سیاسی قرار دارند .

به گفته هانی زاده، راهبرد این نوع رسانه ها بزرگنمایی خطر شیعه ، فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران وایجاد شکاف میان ایران و جهان عرب است.

العربیه که در خط مقدم رسانه های عربی ضد ایرانی قرار دارد و سیاستهای ضد ایرانی حکومتهای عربی را اجرا می کند با هدف ارائه یک فضای مخدوش از ایران و ترمیم رژیمهای دیکتاتور عرب شکل گرفته است.

هانی زاده می گوید: این کانال ماهواره ای در3 مارس 2003 با سرمایه اولیه یک میلیارد دلارشکل گرفت. این شبکه به عنوان رقیب قدرتمند کانال الجزیره قطر به وجود آمد و در ابتدای تاسیس صالح القلاب وزیر اطلاع رسانی اردن که دارای رویکردی ضد شیعه و ضد ایرانی است با حقوق ماهانه 30 هزار دلارمدیریت این شبکه را به عهده گرفت.

سپس عبدالرحمن الراشد سر دبیر سابق روزنامه پر تیراژ الشرق الاوسط که روابط نزدیکی با آمریکا واسرائیل دارد به عنوان مدیراین شبکه منصوب شد.

کارشناس رسانه های جهان عرب در ادامه به مهر می گوید : این شبکه و نیز کانال های همسو با آن در طول انتخابات سال 88 از طریق به کارگیری خبرنگاران زبده خود تلاش کرد تا همسو با رسانه های ضد انقلاب فارسی زبان، سیاستهای آمریکا و غرب را علیه ایران اجرا کند.

خبرنگار این شبکه در تهران"حسن فحص" فرزند هانی فحص از شخصیتهای دینی لبنان به شمار می رود روزانه دهها گزارش تحریف شده علیه ایران منتشرمی کرد.حسن فحص که به صورت بورسیه دردانشگاه های ایران تحصیل کرده و به زبان فارسی مسلط است دربرابر دریافت مبالغ کلانی پول از شبکه العربیه گزارشهای غیرواقعی علیه ایران وفضای سیاسی این کشور مخابره می کرد. سرانجام حسن فحص به دلیل رویکردی ضد ایرانی وعدول ازمعیارهای اطلاع رسانی بی طرفانه ومخابره اخبار کذب علیه ایران از تهران اخراج شد.

به گزارش مهر، هانی زاده در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و می گوید : از عجایب کار رسانه های عربی و فارسی زبان ضد ایرانی سوژه های یک نواخت وهماهنگ خبری علیه فضای انتخاباتی سال 88 ایران بود که به نظر می رسد از یک اتاق فکر مشترک سر چشمه می گیرد.

این کارشناس افزود: العربیه در طول دوران انتخابات سال 88 از تحلیلگران ضد انقلاب و فسیل شده مانند ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری فراری – مهرداد خوانساری دیپلمات رژیم ستمشاهی، علیرضا نوری زاده مزدور عراقی الاصل دستگاه های جاسوسی اسرائیل و آمریکا و انگلیس و عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد لندن نشین دولت خاتمی که هدایت سایت های فارسی زبان ضد انقلاب را به عهده دارد استفاده می کرد.

هانی زاده درباره مناظره با تحلیلگران ضد انقلاب در شبکه العربیه می گوید : زمانی که العربیه تحت فشار افکارعمومی قرار گرفت که چرا از تحلیلگران بی طرف استفاده نمی کند برای گمراه کردن افکار عمومی با برخی از تحلیلگران داخل ایران نیز از روی اکراه تماس برقرار می کرد.

برای نمونه العربیه در طول انتخابات از وجود ضد انقلابی مانند علیرضا نوری زاده عراقی الاصل برای سیاه نمایی علیه ایران استفاده می کرد . هنگامی که نوبت دفاع از ایران به من می رسید و اوضاع ایران را عادی توصیف می کردم العربیه روی خط ارتباط تلفنی پارازیت ارسال وا دعا می کرد که دستگاه های مسئول ایرانی روی خطوط تلفن پارازیت ارسال می کنند. به این ترتیب العربیه وانمود می کردکه ایران به تحلیلگران خود که به زبان عربی مسلط هستنداجازه نمی دهد که با رسانه های خارجی صحبت کنند.

هانی زاده در ادامه می گوید : در روز عاشورای سال 88 در جریان تظاهرات عده ای منافق وسلطنت طلب در تهران که از فضای دموکراتیک موجود در ایران سوء استفاده کردند العربیه وانمود می کرد که در شمال و جنوب تهران جنگ تن به تن جریان دارد!

به اعتقاد این کارشناس، العربیه و بی بی سی فارسی و عربی و صدای آمریکا و تا اندازه ای الجزیره در یک حرکت هماهنگ انتخابات ایران را تقلبی تلقی می کردند و تنها یکطرفه و به صورت سازمان یافته اخبار روزانه خود را از منابع وابسته به جریان فتنه منتشر می کردند.

رویکرد خاکستری الجزیره

هانی زاده درباره رویکرد شبکه الجزیره می گوید : الجزیره اگر چه نسبت به العربیه و بی بی سی موضع ملایم تری در فتنه 88 داشت، اما شیوه نگارش اخبار این شبکه به گونه ای بود که بیننده الجزیره برداشت مناسبی از فضای سیاسی ایران نمی کرد.

این شبکه به تازگی برنامه ای با عنوان "العرب و ایران" پخش می کند که یکی از سئوالات مطرح شده در این برنامه این است عوامل نفوذ ایران در جهان عرب چیست، که روند برنامه به گونه ای است که به نوعی نگاه بیننده عرب را به ایران خواسته یا ناخواسته منفی می کند واین همان سیاست معروف ایران‌هراسی است که العربیه باصراحت دنبال می کند والجزیره هم گاهگاهی در این راه گام بر می دارد البته با رندی خاص!

هانی زاده درباره عملکرد دیگر رسانه های عرب زبان به مهر می گوید : شبکه عرب زبان روسیا الیوم نیز تلاش کرد تا در انتشار اخبار فتنه 88 بیطرفانه عمل کند و لذا نگاهی کاملا حرفه ای نسبت به رخدادهای 88 داشت. در بی بی سی عربی نیز وضعیت مشابه با شبکه العربیه داشت و در میزگردهای ویدئویی که میان من و علیرضا نوری زاده از تهران و لندن ترتیب داده می شد مجری بی بی سی عربی تنها به نوری زاده اجازه صحبت می داد و وقت کمتری برای دفاع از ایران به من اختصاص می داد.

در جریان تظاهرات میلیونی مردم تهران و دیگر شهرهای کشورمان در 9 دی 88 و ثبت یک حماسه ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی، العربیه و بی بی سی و صدای آمریکا در برابر موج خروشان ملت ایران سکوت اختیار کرده بودند. تحلیلگران ثابت ومزدور ان ضد ایرانی این رسانه ها مدعی بودند که این مردم در برابر دریافت یک ساندیس وآب میوه به خیابانها آمده اند!.

این کارشناس در پایان این گونه نتیجه گیری می کند : جریان سازی های خبری و سیاه نمایی برخی رسانه های عربی منطقه علیه ایران که سردمدار آنها العربیه است، ثابت کرد که در پشت تمام حوادث بعد از انتخابات سال 88 ، آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس قرار داشتند.



و سرانجام خروش خشم ملت ولایتمدار ایران و به فرمایش مقام معظم رهبری"دست قدرت خدا " بار دیگر نظام مقدس اسلامی را از یک فتنه دیگر که ابعادی بسیار خطرناک داشت، به ساحل سلامت رساند که ترجمان این آیه شریفه بود که :

ان ینصرکم الله فلاغالب لکم .. و اگر خداوند شما را یاری رساند، هرگز مغلوب نخواهید بود و شما پیروزید.