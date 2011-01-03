تدوین وظایف مراکز مطالعات آموزش پزشکی/ ابلاغ آیین نامه به دانشگاهها

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یا EDC به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عهده دارند از همین رو این موضوع در شورای عالی برنامه ریزی تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی افزود: برای ایفای نقش حساس این مراکز، نیاز است که سازوکار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی وجود داشته باشد تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد.

ممتازمنش یادآور شد: در این آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها یا EDO و مراکز آموزشی درمانی و شرایط ایجاد دفاتر مذکور و نحوه تعامل آنها با مراکز مطالعات تبیین شد.

وی گفت: مهمترین وظیفه ای که مراکز EDC بر عهده دارند، هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط شورایعالی برنامه ریزی است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی نیز از دیگر وظایف این مراکز است.

وی هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی، سازماندهی ارزشیابی اعضای هیئت علمی، هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران را نیز از دیگر وظایف این دفاتر برشمرد و گفت: در مجموع هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه، سازماندهی حوزه استعدادهای درخشان، نظارت بر اجرای طرحهای پژوهش در آموزش از دیگر بخشهای این آیین نامه است.

ممتازمنش گفت: هدایت برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی، ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی، نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش، ارائه مشاوره مسائل آموزشی، ارائه مشاوره در طراحی برنامه های آموزش مداوم نیز از دیگر وظایف موجود در این آیین نامه است.

وی افزود: ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده هایی که بیش از 50 نفر عضو هیئت علمی دارند، الزامی است و این دفاتر نیز وظایفی از جمله همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی، ارائه مشاوره برای ارزشیابی اعضای هیئت علمی، اجرای طرحهای پژوهش در آموزش و حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری بر عهده دارند.