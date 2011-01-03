71 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی356 میلیارد و 818 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده که بیشتر مقدار خرید این محصولات نیز با 67 هزار و 183 تن شیر از دامداران استان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ادامه طرح خرید محصولات کشاورزی و دامی ازابتدای سال جاری تا هفته نخست دی ماه مقدار34 هزار و 85 تن انواع محصولات از قبیل برنج کیفی وپرمحصول، چای خشک، زیتون، پرتقال، سیب درختی، حبوبات، گردو، کنجاله، تخم پنبه، جو و سبوس گندم به ارزش اقتصادی176 میلیارد و 381 میلیون ریال در استان خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: از این میزان بیشترین مقدار خرید با 11 هزار و 497 تن مربوط به سبوس گندم و چهار هزار و 445 تن مربوط به برنج است.