به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نمایندگی ایران در وین روز دوشنبه در بیانیه ای در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: قابل تحسین است، عبارت «به شدت محکوم می‌کند» به وضوح می‌تواند توسط رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده شود. اما چرا در همه موقعیت‌ها به طور مداوم اعمال نمی‌شود؟

این نمایندگی با اشاره به تصویری از گروسی که در آن وی کشته شدن یک نیروی نیروگاه هسته ای زاپورژیا در اوکراین را محکوم می کند؛ ادامه داد: زمانی که بمب‌های آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و محافظت شده ایران اصابت کردند که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بود، یا دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند، این اقدامات هرگز محکوم نشدند. در آن موقعیت‌ها، مدیرکل ظاهراً محکومیت را خارج از «حوزه» و «کار» خود می‌دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: خشم و اعتراض گزینشی، یکی از ارکان ایمنی هسته‌ای و پادمان‌ها نیست؛ بلکه یکی از ارکان رزومه‌سازی و ارتقای موقعیت شغلی است.

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