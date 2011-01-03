نرخ دلار در بازار آزاد 1078 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافان بازار تهران امروز دوشنبه از افزایش حدود 6 تومانی قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته خبر دادند.

قیمت فروش دلار آزاد به 1078 تومان رسید، این در حالی است که روز گذشته نرخ فروش دلار آزاد 1072 تومان بود، البته طی هفته گذشته نرخ دلار آزاد با افزایش همراه بود.

همچنین نرخ خرید هر دلار در بازار آزاد امروز 1072 تومان و نرخ فروش دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی 1035 تومان است.

نرخ فروش هر یورو در بازار آزاد 1424 تومان، نرخ خرید در بازار آزاد 1415 تومان و قیمت دولتی فروش هر یورو 1035 تومان است، همچنین قیمت فروش هر پوند در بازار آزاد 1697، قیمت خرید پوند آزاد 1687 و نرخ فروش دولتی آن 1609 تومان اعلام شد.