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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

مازندران میزبان مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور شد

مازندران میزبان مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مازندران، از میزبانی این استان برای برگزاری مسابقه های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی ورزش زورخانه ای قهرمانی بزرگسالان کشور در ساری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اسلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مسابقات سه روزه از 15 تا 17 دی ماه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری با حضورهمه استانهای کشور برگزار می شود.

وی افزود: رقابت های هنرهای فردی ورزش زورخانه ای شامل چرخ تیز، چرخ چمنی، دو میل بازی، سه و چهار میل بازی، میل گیری سنگین، سنگ و کباده برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مازندران درخصوص برگزاری رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشوراظهارداشت:  رقابت های کشتی پهلوانی در وزن های 55 تا 60 ، 60 تا 70، 70 تا 80 و 80 تا 90 کیلوگرم برگزار می شود.

اسلامی به استعدادهای مطلوب و بالای مازندران در ورزش پهلوانی و زورخانه ای اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل تربیت بدنی مازندران، این مسابقه ها که یکی از مهمترین مسابقه های ورزش زورخانه ای در سال 89 است، با شایستگی تمام در شهر ساری برگزار شود.

وی یادآورشد: چندی پیش، هفته پایانی و پرهیجان مسابقه های لیگ برتر تیمی ورزش زورخانه ای در شهر ساری برگزار شد.

کد مطلب 1224103

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