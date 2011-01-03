ملت ایران با بصیرت و شجاعت در مقابل دشمن ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی که در جلسه مشترک قضات دادسرا و دادگاههای نظامی تهران سخن میگفت، با بیان اینکه انسان همیشه در معرض خطاست، اظهار کرد: انسان برای جلوگیری از انحراف خویش باید به درگاه خداوند تضرع کرده و یاد و نام خداوند را در دلش زمزمه کند تا از وسوسههای شیطانی در امان بماند.
وی راز و نیاز امام سجاد (ع) با خداوند را الگوی مناسبی برای انسانها دانست و گفت: امام سجاد (ع) امام با آن همه عظمت در درگه خداوند تضرع میکند و در کتاب صحیفه سجادیه به ما یاد داده است که چگونه با خدا راز و نیاز کرده و به مناسبتهای مختلف چه دعاهایی زمزمه کنیم و چگونه شکرگذار باشیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به حماسه تاریخی مردم غیور ایران اسلامی در نهم دی ماه، گفت: ملت شهید پرور ایران اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب، درست در لحظات مهم و حساس با هوشیاری، اقتدار و بصیرت به صحنه آمده و توطئه و مکر فتنهگران را که از وسوسهها و اغوای شیطانی نشات گرفته بود، به خودشان برگرداند.
بهرامی تصریح کرد: در مقابل این توطئهها و تبلیغات رسانهای معاند که فضا را غبارآلود کرده بودند ملت بزرگ ایران با بصیرت و شجاعت، دشمن خود را شناخت و در مقابل آن ایستاد و از انقلاب اسلامی و خون شهدا دفاع کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در مقابل توطئهها و تبلیغات رسانهای معاند که فضا را غبارآلود کرده بود ملت بزرگ ایران با بصیرت و شجاعت، دشمن خود را شناخت و در مقابل آن ایستاد و از انقلاب اسلامی و خون شهدا دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی که در جلسه مشترک قضات دادسرا و دادگاههای نظامی تهران سخن میگفت، با بیان اینکه انسان همیشه در معرض خطاست، اظهار کرد: انسان برای جلوگیری از انحراف خویش باید به درگاه خداوند تضرع کرده و یاد و نام خداوند را در دلش زمزمه کند تا از وسوسههای شیطانی در امان بماند.
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