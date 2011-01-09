کارکنان ارتش برای دوری از تهدیدات نرم بر بصیرت خود بیفزایند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی منطقه ایی روحانیون و مسئولان شعب سیاسی، تبلیغات و آموزش عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان که در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس برگزار شد ضمن گرامیداشت سالروز 19 دی و قیام مردم قم، بیان داشت: دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکتهای فراوانی را برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده است که آخرین آنها فتنه سال گذشته برای براندازی نظام بود.

وی افزود: فتنه سال گذشته در واقع توطئه دشمنان برای براندازی نظام بود و بحث انتخابات ریاست جمهوری فقط یک بهانه در راستای تحقق اهداف دشمنان بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در خصوص برنامه های فرهنگی این سازمان در راستای ارتقا بصیرت کارکنان ارتش گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برنامه ریزیهای فراوانی را برای ارتقا بصیرت و ارتقا بینش سیاسی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام داده است که از جمله آنها برگزاری همین همایشهای استانی با حضور فرماندهان و روحانیون هر منطقه و همچنین برگزاری همایشهای ملی در شهرهای قم و تهران بوده است.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اهمیت بصیرت، اظهار داشت: بصیرت یعنی اطلاع پیدا کردن درست از مسائل دیروز، امروز و فردا و روشن بینی و حرکت در راه اسلام، قدرت تحلیل، شناخت لحظه ها و برجسته کردن شاخصها از معانی دیگر بصیرت است.

وی در خصوص راهکارهای ایجاد بصیرت در جامعه گفت: گفتگو و مشورت کردن با نخبگان آگاه و روشنگری در جامعه توسط نخبگان با ایمان از راههای افزایش بصیرت در جامعه است.

داشتن بصیرت موجب شناخت دوست از دشمن می شود

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به آثار مثبت وجود بصیرت در جامعه، عنوان کرد: تغییر مثبت رفتارها و روشها، خوش بینی نسبت به آینده، تشخیص دوست از دشمن، تداوم فرهنگ مقاومت و بیداری، تشخیص صف ایمان و صف کفر و همچنین ولایت مداری از آثار مثبت وجود بصیرت در جامعه است.

حجت الاسلام آل هاشم همچنین در خصوص پیامدهای عدم بصیرت در جامعه، اظهار داشت: شک که مقدمه به وجود آمدن فتنه است، ایجاد شبهه توسط دشمنان، بازگشت از افتخارات گذشته، از بین رفتن وحدت و ایجاد تفرقه در جامعه و منحرف شدن از راه حق از جمله آثار عدم بصیرت در یک جامعه است.

وی با شاره رویکرد فرهنگی دشمن در مقابله با ایران، تصریح کرد: به علت آمادگی نظامی نیروهای مسلح ایران دشمن قادر به مقابله نظامی با کشورمان نیست و به همین دلیل به مقابله فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی روی آورده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: مقام معظم رهبری از 20 سال پیش در خصوص تهاجم فرهنگی و فتنه گری دشمنان هشدار داده بودند.

کارکنان ارتش در معرض تهدیدات نرم و سخت دشمن قرار دارند

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اینکه امروز کارکنان شریف ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در معرض تهدیدات نرم و هم در معرض تهدیدات سخت دشمن قرار دارند، تاکید کرد: تنها آموزشهای رزمی و نظامی برای نیروهای مسلح کافی نیست و باید برای افزایش آگاهی و بصیرت نیروهای نظامی کشور آموزشهای فرهنگی و بصیرت افزایی هم به آنان داده شود.

وی گفت: امروز بزرگترین تکلیف دینی و تاریخی ملت ایران حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است که ملت ایران به خوبی این مسئله را در نهم دی ماه سال گذشته نشان دادند.

9 دی یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه نهم دی ماه سال 88 یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، بیان داشت: این حماسه سه تاثیر بسیار مهم داشت، اول اینکه موجب دلگرمی و احساس غرور خود مردم ایران شد و دوم موجب خشم و عصبانیت دشمنان و منافقان شد.

حجت الاسلام آل هاشم اضافه کرد: سومین تاثیر مهم حماسه 9 دی بیداری عده ای بود که نسبت به نظام و انقلاب دچار شک شده بودند که پس از این حماسه بیدار شدند.

وی در خصوص توطئه های دیگر دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران گفت: ترویج فساد و بی بند و باری، ترویج استفاده از مواد مخدر و همچنین ایجاد اختلاف میان برادران اهل سنت و شیعه از جمله دیگر توطئه های دشمنان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: ایجاد 270 شبکه ماهواره ای برای تبلیغات ادیان دیگر و تبلیغات ضد اسلام، ایجاد 380 شبکه ماهواره ای دیگر برای پخش موسیقی های مبتذل و همچنین ایجاد 170 باند بین المللی قاچاق مواد مخدر به ایران از جمله اقدامات دشمن برای مقابله نرم با ایران است.

روزانه سه تن مواد مخدر در کشور کشف می شود

حجت الاسلا آل هاشم با اشاره به اینکه روزانه سه تن مواد مخدر در کشور کشف می شود، عنوان کرد: میزان کشف مواد مخدر در ایران شش برابر متوسط کشفیات مواد مخدر در جهان است و همچنین افزایش تولید مواد مخدر در کشور افغانستان پس از اینکه توسط آمریکا اشغال شد همگی از برنامه ها تهاجم فرهنگی دشمن علیه ملت ایران است.

وی همچنین به آمار یک موسسه تحقیقاتی اشاره کرد و اظهار داشت: بنا بر این آمار که سال گذشته منتشر شد، 37 کانال تلویزیونی و 21 ایستگاه رادیویی به طور شبانه روزی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه پخش می کنند و همچنین 216 نشریه ضد انقلاب در خارج از کشور چاپ و به ایران ارسال می شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: 250 موسسه انتشاراتی و 2 هزار و 500 قلم به دست مزدور شبانه روز علیه ایران اسلامی مطلب می نویسند.

همچنین در پایان این گردهمایی از مسئولان شعب نمونه و منتخب عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان تقدیر شد.