شمار درختان قطع شده 600 اصله بود/ شهرداری از اجرای حکم خبر داشت

اسماعیل رستمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر و در واکنش به قطع درختان سنندج، اظهار داشت: پرونده مربوط به این موضوع از سال 83 در مراجع قضایی استان کردستان مطرح و از همان روز ابتدایی مسئولان شهرداری در جریان اصل موضوع قرار داشته و جلسات مختلفی نیز با آنها برگزار شده بود.

وی با اشاره به اصل موضوع گفت: اراضی مورد نظر که از 30 سال قبل وقف شده بود، بیش از هفت هکتار مساحت دارد که متاسفانه به دلیل نبود نظارت های لازم، از سوی افراد فرصت طلب مورد سوء استفاده قرار گرفته و اقدام به غرص درخت و در نتیجه تصرف آن نموده بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان بیان داشت: افراد زمین خوار و متصرفین حتی در سال 82 نیز این زمین را به یکی از تعاونی های مسکن در شهر سنندج به قیمت بسیار بالایی فروخته بودند که با مطرح کردن این موضوع در مراجع قضایی از این اقدام جلوگیری شد و در نهایت بعد از تلاش های بسیار و پیگیریهای صورت گرفته از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان رای به محکومیت افراد زمین خوار داده شد.

رستمی افزود: اولین حکم صادر شده از سوی مرجع قضایی برای این موضوع مربوط به سال 84 است که با توجه به اعتراض های صورت گرفته و طی مراحل قانونی، اجرای حکم به تاخیر افتاد که در نهایت با همکاری نیروی انتظامی و اجرای احکام این مهم در 17 دی ماه اجرایی شد و درختان غرص شده بر اساس حکم مراجع قضایی در این زمین قطع شدند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای حکم مراجع قضایی نیازی به هماهنگی با مسئولان شهرداری یا سایر ادارات و سازمان های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه اظهار نظرهای تعدادی از مسئولان در این مدت به هیچ عنوان منطقی نبوده و ما انتظار داریم که همکاران در چارچوب قانون حرکت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان یادآور شد: علیرغم اینکه اجرای حکم قضایی هیچ نیازی به برگزاری جلسه هماهنگی ندارد ولی طی سال گذشته و امسال چندین جلسه برای حل این مشکل برگزار شد ولی متاسفانه به دلیل عدم نتیجه گیری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در راستای انجام وظایف کاری خود اقدام به اجرای حکم مرجع قضایی نموده است.

رستمی گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان مسئول عدم اطلاع شهردار از اوضاع شهر نیست و شاید یکی از دلایل این مهم این باشد که هنوز مدت زمانیزیادی از معرفی شهردار جدید نمی گذرد و وی به وضعیت شهر به صورت کامل مسلط نشده باشد ولی شهردار گذشته سنندج به صورت کامل در جریان موضوع بود و چندین جلسه نیز با حضور وی و سایر مسئولان شهرداری برگزار شده بود.

وی در پایان افزود: متاسفانه طی چند روز گذشته اظهار نظرهای مختلفی از سوی افراد مطرح شده است که به هیچ عنوان مورد قبول نیست و با واقعیت فاصله بسیاری دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که در حکم صادر شده از سوی مراجع قضایی به هیچ عنوان به تعداد درخت اشاره نشده و در این حکم تاکید شده بود که درختان مثمر و غیرمثر غرص شده در سه هکتار از زمین قطع شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در پایان از همکاری بسیار خوب فرماندهی انتظامی و مسئولان اجرای احکام در زمینه اجرایی کردن این حکم تقدیر کرد.

مسئولان شهرداری سنندج روز شنبه از قطع بیش از سه هزار و 400 درخت مثمر و غیرمثمر بر اساس حکم مرجع قضایی در محدوده شهر سنندج و در نزدیکی یکی از پارک های این شهر خبر دادند و با انتشار عکس های این موضوع در خبرگزاری مهر انعکاس بسیاری در روزنامه ها و نشریات کشوری داشت.