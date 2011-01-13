استان بوشهر به سامانه های جدید ثبتی مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد تویسرکانی شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان و روسای حوزه های ثبتی استان بوشهربا مثبت ارزیابی کردن عملکرد ادارات کل دادگستری و ثبت اسناد و املاک استان گفت: امروزه همه شهروندان به نوعی با فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط هستند.

وی با اشاره به اینکه پیچیدگیهای زندگی در عصر حاضر موجب پیچیدگی پرونده های قضایی و ثبتی شده است، خواستار تلاش مضاعف کارکنان و کارشناسان برای خدمت رسانی بیشتر به مردم شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم اینک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حجم خدمت رسانی و کارها توسعه زیادی پیدا کرده است و طبیعی است اگر با برنامه ریزی و نگاه کلان و به صورت تحول گرایی به مسئولیت ها نگاه نشود قطعا بخشی از مسئولیت ها زمین می ماند و باعث کندی انجام وظیفه می شود .

تویسرکانی با اشاره به اینکه مدیران سازمان ثبت اسناد و امکلات باید زمینه ارتقای دانش تخصصی کارکنان را فراهم کنند، افزود: نگاه ما در برنامه توسعه ای سازمان، تحول گرا است و در برنامه پنجم توسعه نیز به این مهم توجه شده است .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با اشاره به دستاوردهای این اداره کل از کسب مقام سوم در جذب اعتبارات گفت: تاکنون اطلاعات 27 شهر استان در طرح کاداستر ثبت شده و بیش از 1700جلد سند تک برگ صادر شده است .