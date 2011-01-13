  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

تویسرکانی:

استان بوشهر به سامانه های جدید ثبتی مجهز می شود

استان بوشهر به سامانه های جدید ثبتی مجهز می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهره گیری از سامانه های جدید ثبتی در استان بوشهر بسیار ضروری است که در همین راستا سعی ما تجهیز استان به سامانه های ثبت اسناد و املاک است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد تویسرکانی شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان و روسای حوزه های ثبتی استان بوشهربا مثبت ارزیابی کردن عملکرد ادارات کل دادگستری و ثبت اسناد و املاک استان گفت: امروزه همه شهروندان به نوعی با فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط هستند.

وی با اشاره به اینکه پیچیدگیهای زندگی در عصر حاضر موجب پیچیدگی پرونده های قضایی و ثبتی شده است، خواستار تلاش مضاعف کارکنان و کارشناسان برای خدمت رسانی بیشتر به مردم شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم اینک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حجم خدمت رسانی و کارها توسعه زیادی پیدا کرده است و طبیعی است اگر با برنامه ریزی و نگاه کلان و به صورت تحول گرایی به مسئولیت ها نگاه نشود قطعا بخشی از مسئولیت ها زمین می ماند و باعث کندی انجام وظیفه می شود.

تویسرکانی با اشاره به اینکه مدیران سازمان ثبت اسناد و امکلات باید زمینه ارتقای دانش تخصصی کارکنان را فراهم کنند، افزود: نگاه ما در برنامه توسعه ای سازمان، تحول گرا است و در برنامه پنجم توسعه نیز به این مهم توجه شده است .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با اشاره به دستاوردهای این اداره کل از کسب مقام سوم در جذب اعتبارات گفت: تاکنون اطلاعات 27 شهر استان در طرح کاداستر ثبت شده و بیش از 1700جلد سند تک برگ صادر شده است.

سید محمود بهرسی افزود: به رغم توفیقات فراوان در این اداره کل، کمبود و نیازهای فراوانی در بدنه ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به وضوح مشهود است، به طوریکه کمبود امکانات رفاهی باعث شده تا بسیاری از کارکنان متقاضی انتقال به استان های برخوردار باشند.

کد مطلب 1231180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها