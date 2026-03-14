رئیس کل دادگستری بوشهر: ارائه خدمات مطلوب به مردم اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در بازدید از اداره ثبت اسناد شهرستان بوشهر بر کیفیت خدمات ثبتی، رفع موانع احتمالی و تقویت هماهنگی بین مجموعه‌های قضایی و ثبتی استان و بهبود روند امور خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.



وی ضمن قدردانی از تلاش جهادی و شبانه روزی مدیرکل و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک استان با توجه به شرایط جنگی استان، ارائه خدمات مطلوب به مردم و رضایتمندی آنان را از اولویت ها دانست.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر،ضمن بررسی عملکرد واحدهای مختلف، بر تسریع در خدمات‌رسانی، دقت در صدور اسناد رسمی، رعایت حقوق مردم و اجرای دقیق قوانین و همچنین بر اهمیت ارتقای سلامت اداری، نظم سازمانی و بهبود روند ارائه خدمات ثبت اسناد تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و ناشی از بمباران موشکی اخیر در استان بوشهر اظهار کرد:با وجود این شرایط خاص، کارکنان دستگاه قضایی استان با تلاش و روحیه‌ای جهادی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی واحدهای قضایی حدود پنجاه درصد نیروها و در اکثر واحد های قضایی با تمامی کارکنان به‌صورت فعال در محل کار حضور داشته و خدمات قضایی را بدون وقفه به شهروندان ارائه می‌دهند.

رئیس کل دادگستری بوشهر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نباید در این ایام جنگی خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود و دستورات ویژه ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت و حضور میدانی در مجموعه قضایی امروز از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر بازدید و در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد شهرستان بوشهر، از نزدیک در جریان روند انجام امور ثبتی، صدور اسناد و ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ضمن حضور در میان مراجعان و شنیدن مستقیم درخواست‌ها و مطالبات آنان و رسیدگی دقیق و پیگیری فوری موضوعات مطرح‌شده تعدادی از اسناد مالکیت ثبتی صادر شده نیز تحویل مالکین داد.