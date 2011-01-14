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۲۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

راه و ترابری مازندران در جشنواره روابط عمومیها برتر شد

راه و ترابری مازندران در جشنواره روابط عمومیها برتر شد

ساری - خبرگزاری مهر: روابط عمومی اداره کل راه و ترابری مازندران در جشنواره برترینهای روابط عمومی کشور، موفق به کسب رتبه برتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره برترین های روابط عمومی کشور با حضور کارشناسان و صاحب نظران در این رشته ، همزمان با ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ دی ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

روابط عمومی راه و ترابری مازندران با ارائه عملکرد و فعالیت های خود در جشنواره مذکور شرکت کرد و پس از داوری و ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان و متخصصان این امر موفق به کسب رتبه برتر شد.

روابط عمومی راه و ترابری استان پیشتر نیز در جشنواره تجلیل از برترین های روابط عمومی وزارت راه و ترابری در سال جاری موفق به کسب رتبه برتر شد.

سید حمید حسینی، مدیر اداره روابط عمومی راه و ترابری مازندران کسب این رتبه را مرهون تلاش، همراهی و همکاری مدیرکل، معاونین و کلیه همکاران زحمتکش در تمامی بخش ها و قسمت های مختلف این اداره کل و ادارات تابعه و همچنین خبرنگاران و اصحاب رسانه داست و اظهار امیدواری کرد که با حمایت همه جانبه اصحاب رسانه و مسئولان در استمرار این حرکت ، شاهد موفقیت های پیاپی و چشمگیری باشیم.
 

کد مطلب 1231811

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