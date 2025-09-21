درخشش بانوی مازندرانی در جشنواره ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران در پیامی موفقیت رقیه مرادی و کسب رتبه برتر جشنواره ملی «ره بانو» را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: کسب رتبه برتر در جشنواره ملی «ره بانو» نمادی از اراده قوی، پشتکار بی‌وقفه و اخلاص در عمل است که توانست نام مازندران را در جمع برترین‌های کشور قرار دهد.

در این پیام آمده است: این موفقیت نه یک اتفاق، بلکه حاصل تلاش مستمر، خلاقیت و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها در حوزه تخصصی است.

روابط عمومی تبلیغات اسلامی مازندران در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های خانم مرادی، برای وی سلامتی، سعادت و توفیقات روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.