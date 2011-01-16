میراث فرهنگی برنامه ای برای نجات آثار تاریخی هرمز ندارد

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، ضمن تقدیراز استاندار هرمزگان در خصوص راه اندازی ستاد معین هرمز گفت: تعمیر اسکنه شناور، آغاز صدور اسناد منازل مردم هرمز و مشارکت اهالی در بهره برداری معدن خاکسرخ از برکات این ستاد بوده است.

وی ادامه داد: به رغم اینکه تمام برنامه های دولت جزیره هرمز را به عنوان قطب گردشگری معرفی کرده اند اما میراث فرهنگی برنامه مشخص برای این جزیره ندارد و آثار فرهنگی ازجمله قلعه پرتغالیها، خانه زعفرانی و مکتب خانه ها و سایر آثار به حال خود رها شده و بحث تعمیرات قلعه هم بلاتکلیف است.

وی گفت: اکنون قلعه پرتغالیها فاقد آب و برق و سرویس بهداشتی، بروشور و حتی راهنمای گردشگر است و هیچ امکاناتی در آنجا وجود ندارد.

نماینده استان هرمز گان در شورایعالی استانهای کشور نیز گفت: همه گردشگران از این وضعیت ناراضی بوده و انتظار مردم هرمز از مسئولین میراث فرهنگی استان توجه بیشتر به بحث گردشگری و آثار تاریخی این جزیره است.

مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد هرمز به حال خود رها شده است

رئیس شورای شهر هرمز از وضعیت مجتمع فرهنگی هنری نیز انتقاد کرد و گفت: به رغم اینکه نگاه بسیار عالی ریاست جمهور به امر فرهنگ و هنر است و همچنین تخصیص اعتبارات مناسب به این موضوع متاسفانه در استان هرمز گان احساس می شود که مقوله فرهنگ و هنر زیاد جدی گرفته نمی شود.

وی بیان داشت: از مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی که خود نیروی بومی و دلسوز است انتظار می رود که بیشتر در امر احداث این مجتمع در هرمز تریع ببخشند.

زرنگاری در ادامه نیز گفت: احداث مجتمع فرهنگی و هنری هرمز از مصوبات سفر سوم ریاست جمهور است که در حد پی کنی و کف سازی رها شده و عملا پروژه تعطیل است که انتظار می رود که اداره کل فرهنگ و ارشاد در این خصوص اقدام جدی کند.

آغاز طرح واگذاری اسناد مالکیت تک برگی منازل مسکونی در هرمز

وی تصریح کرد: این طرح که از مصوبات سفر استاندار هرمزگان در سال 87 است که با پیگیریهای شورای شهر هرمز به نتیجه رسید.

رئیس شورای شهر هرمز ضمن تقدیر از استاندار هرمزگان، معاون عمرانی استانداری، ریاست سازمان مسکن و شهر سازری، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیر کل عمران جزایر و اداره ثبت قشم گفت: با پیگیریهای انجام گرفته اولین مرحله واگذاری اسناد مالکیت منازل مردم هرمز که حدود 100 واحد سند است در حال صدور و واگذاری است و تا پایان سال جاری امیدواریم حدود 500 سند تک برگی صادر شود.

این کارشناس زمین شناسی نیز گفت: در این جزیره حدود یک هزار و 200 واحد مسکونی وجود دارد که اغلب منازل شهر هرمز به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و استفاده از مصالح دریایی و غیر استاندارد نیاز به بازسازی کامل و اساسی دارد که امیدواریم با صدور اسناد مالکیت اهالی بتوانند برای منازل خود تسهیلات 200 میلیون ریالی دریافت و با مصالح استاندارد منازل خود را بازسازی کنند.