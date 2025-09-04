به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان و معاون امور عمرانی استانداری بابت بازدید از زیرساختهای فرهنگی جزیره هرمز و برگزاری نشست ویژه شورای اداری در این زمینه، گفت: «مردم جزیره هرمز همواره اسطوره استقامت و دلاوری در تاریخ ایران زمین بودهاند و فرزندان هنرمند این خطه با وجود کمبود امکانات، استعدادهای بینظیر خود را در سطح ملی معرفی کردهاند.
وی با اشاره به تنها زیرساخت فرهنگی جزیره به نام «مجتمع فرهنگی هنری اداری رنگینکمان»، افزود: این مجتمع ۸۵۰ مترمربعی که در سال ۱۳۷۲ ساخته شده، شامل سالن ۶۰ نفره، چند کلاس آموزشی و اداری و کتابخانه است که اکنون نیازمند تعمیر و تجهیز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تاکید کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی هنری در جزیره هرمز میتواند نقشی کلیدی در ارتقا سطح فرهنگی و هنری مردم این منطقه داشته باشد.
