نمایش آثار سیاه قلم‌ در نگارخانه مژده

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از 13 اثر سیاه قلم مازیار دائمی در نگارخانه مژده درحال برگزاری است. وی تاکنون در دو نمایشگاه گروهی شرکت کرده و نمایشگاه حاضر دومین نمایشگاه انفرادی‌اش در نگارخانه مژده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شش سال پیش نخستین نمایشگاه انفرادی را در همین نگارخانه برپا کرده است، گفت: اولین نمایشگاه انفرادی را شش سال پیش در نگارخانه مژده برگزار کردم اما وجود برخی مشکلات سبب شد تا دومین نمایشگاه انفرادی پس از گذشت شش سال در این نگارخانه تکرار شود.

دائمی ادامه داد: علاوه بر مشکلات ریز و درشتی که بر سر راه برگزاری نمایشگاه انفرادی داشتم سعی کردم کارهای جدید با تکنیک‌های نوین را نیز بیاموزم و نمایشگاه دوم را غنی‌تر و پربارتر از نمایشگاه اول برپا کنم.

دائمی در خصوص نمایش آثارش افزود: 13 اثر در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده که از یک مجموعه است. این آثار سیاه قلم هستند وکمی از پاستل برای زمینه سازی استفاده شده است.

وی در خصوص پدید آوردن آثار سیاه قلم و انگیزه این کار اظهار داشت: اینها آثار خیلی بی نقص من در طراحی است که همگی سیاه قلم هستند. کار با سیاه قلم برای من شیرینی خاصی دارد. کارکردن با دو رنگ و ایجاد اثری زیبا از سیاه و سفید و سایه روشن جذابیت و ذوق و سلیقه خاص خودش را دارد. در آثاری که با رنگ‌های مختلف کار می‌شود ایجاد تصاویر بدیع و زیبا کاری نسبتا آسان است اما اینکه با دو رنگ سیاه وسفید که دامنه ای جز خاکستری ندارد، اثری ساخت کاری بسیار سخت است.

دائمی ادامه داد: سیاه قلم الفبای نقاشی است با توجه به اینکه از همه تکنیک‌ها اعم از رنگ روغن، پاستل و آبرنگ کار کردم اما کار با سیاه قلم برایم عشق است، من با آثارم شاد می شوم و غمگین، در حقیقت با آنها زندگی می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که چه ارزیابی از وضعیت نقاشی به ویژه در میان هنرمندان جوان در کشور دارد، گفت:در حال حاضر اساتید هنرهای تجسمی به ویژه هنر نقاشی سبک‌های جدید را به هنرجویان آموزش می‌دهند و غالبا نیز سبک‌های پیکاسو را تعلیم می‌دهند البته نه به قدرت پیکاسو، چراکه ایشان پیش از آنکه یک کوبیسم کار بزرگ باشند یک رئالیسم بزرگ هستند.

دائمی ابراز کرد: اکثر هنرمندان جوان نیز وارد کارهای انتزاعی شدند البته نه آن آثار انتزاعی که از ذهنشان تراوش کند بلکه انتزاعی که توسط ابزار هنرمند و آنچه که هنرمند دلش می خواهد شکل می‌گیرد، هنرمند دلش می‌خواهد با کفش‌های رنگی روی بوم کارش برود و اثری را پدید آورد. در حال حاضر کمتر هنرمندی است که رئال کار کند، من رئالیسم هستم اما انتزاعی کار نمی کنم، در مجموع این روزها کارهای انتزاعی آنچنان که باید و شاید از قوت و غنا برخوردار نیست.

وی با اشاره به وضعیت آموزش در دانشگاه‌ها اضافه کرد: متاسفانه در دانشگاه‌ها آنچه را که به دانشجو آموزش می‌دهند خط اشتباهی را طی می‌کند و آموزش رئال به یک جوان کار سختی است. او طبیعت و مردم اطرافش را می‌بیند و در آنها تأمل و تعمق می کند و گاها نیز دوست ندارد رئال کار کند.

این هنرمند 31 ساله دانش آموخته صنایع دستی واز سال 73 هنرجوی هنرهای زیبای اصفهان در رشته گرافیک بوده است. وی از همان سال نقاشی را آغاز کرد و از سال 82 به طور حرفه‌ای این رشته از هنرهای تجسمی را نزد محمدعلی حدت دنبال کرد.



