به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس یاد و خاطره رزمندگان و شهدا گرامی داشته شد و در ادامه نیز از تلاش‌های نیروهای انتظامی شجاع و خدمتگزار در تأمین امنیت کشور و مردم قدردانی شد.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین حوزه‌های علمیه خواهران و برادران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و این مراکز نقش مهمی در تربیت و پرورش نسل آینده بر عهده دارند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه از مهم‌ترین کانون‌های تعلیم، تربیت، رشد علمی و تقویت بنیه فکری و معنوی جامعه هستند و باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر ضرورت تقویت ارتباط مسجد با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: باید ارتباط میان مسجد، مدرسه و خانواده تقویت شود و میدان‌های حضور اجتماعی و فرهنگی مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه‌داد: مردم با حضور خود در صحنه، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند و با حضور آگاهانه و حماسی خود، حمایت و وفاداری خویش را نسبت به نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب اعلام می‌کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه، حماسی و مسئولانه خود نشان می‌دهد که ملتی قدرشناس، هنرمند و عزت‌آفرین است و این حضور برای جهانیان شگفت‌انگیز است.

وی افزود: تلاش و فداکاری نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، سپاه قدس و نیروهای دریایی، هوافضا و زمینی و تمامی رزمندگانی که در مرزها و خارج از مرزها برای حفظ امنیت و اقتدار کشور تلاش می‌کنند بر هیچکس پوشیده نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بیان کرد: معلمان، مربیان، خادمان آموزش و پرورش، خانواده‌ها و مسئولان این مجموعه با تمام وجود در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده تلاش می‌کنند و نقش آنان در ساختن آینده کشور بسیار مهم و ارزشمند است.

وی گفت: حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، پشتوانه اقتدار کشور و عاملی برای اثبات عزت و عظمت ملت ایران در برابر دشمنان است.