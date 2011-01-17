کنترل قاچاق کالا در همدان نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، یونس خلیلی مجد در سومین نشست اعضای کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به جایگاه اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، گفت: تقویت مشارکت همگانی و عزم ملی در مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورتی است که باید به آن بیش از پیش پرداخت.

وی افزود: قاچاق کالا و ارز در کشور یکی از تهدیدات مهم در حوزه استقلال فرهنگی است که در همه بخش های تولیدی و صنعتی به ویژه اشتغالزایی تاثیرگذار است.

خلیلی مجد با تاکید بر توسعه همکاری و تعامل بین دستگاه های عضو این ستاد افزود: یکی از راهکارهای عملی در تقویت مشارکت و حضور مردم در مبارزه با قاچاق کالا در استان همدان، افزایش سطح تعامل و همکاری بین دستگاهها و نهادهای متولی است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: استان همدان به دلیل هم مرزی با استان های کرمانشاه و کردستان در بحث قاچاق کالا از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.

خلیلی مجد با تشریح برخی از ظرفیت های موجود در استان همدان گفت: ادارات و سازمان هایی نظیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، صدا و سیما و سایر دستگاههای عضو ستاد، باید با برنامه ریزی های لازم، نسبت به شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های سازمانی در اجرای بهتر سیاست های ستاد تلاش کنند.