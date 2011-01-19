پایتخت کشاورزی ایران در کمیسیون کشاورزی نماینده ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استان گلستان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هفت نماینده در خانه ملت دارد که در کمیسیون های مختلف جز کشاورزی مشغول خدمت هستند.

محروم بودن گلستان از داشتن نماینده در کمیسیون کشاورزی درحالی است که این استان در بسیاری از تولیدات کشاورزی در کشور سرآمد است و نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشاورزی ایران دارد.

از مجموع نمایندگان گلستان، حجت الاسلام سید علی طاهری، نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا در کمیسیون فرهنگی مجلس عضویت دارد ودیگر نماینده این شهرستانها، عبدالحسین ناصری نیزعضو کمیسیون شوراها و امور اجتماعی و اتتخابات مجلس شورای اسلامی است.

محمد جواد نظری مهر، نماینده مردم شهرستانهای بندرگز، کردکوی، بندرترکمن نیز در کمیسیون بهداشت فعالیت دارد و سید نجیب حسینی نماینده مردم شهرستانهای کلاله، مینودشت، مراوه تپه وگالیکش نیز درکمیسیون بودجه وبرنامه ریزی ومحاسبات مجلس ایفای نقش می کند.

عبدالله رستگار نماینده مردم شهرستان گنبد کاووس در کمیسیون عمران و مرادعلی منصوری رضی نماینده آزادشهر و رامیان نیز در کمیسیون اجماعی مجلس عضویت دارد و اسدالله قره خانی نماینده مردم شهرستان علی آباد نیز در کمیسون انرژی در دوره هشتم مجلس فعالیت دارد.

نماینده نداشتن گلستان در کمیسیون کشاورزی درحالی است که این استان در دوره هفتم مجلس در این کمیسون دارای عضو بود و اسدالله قره خانی در این حوزه فعالیت داشت.

گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، تولید بیش از 90 نوع محصول از قطبهای کشاورزی کشور است و در برخی محصولات نظیر دانه های روغنی، پنبه، گندم، زیتون و .. گوی سبقت را از دیگر استانها ربوده است.

از سوی دیگر به باور کارشناسان با توجه به اینکه کشاورزی محور و اساس توسعه این استان به شمار می آید، لازم بود که این استان در کمیسیون کشاورزی که نقش موثری در اتخاذ تصمیمات در حوزه کشاورزی دارد دارای عضو بود.

همچین با اجرایی شدن بحث انتقال وزارتخانه ها از پایتخت به سایر استانها، گلستان از جمله مدعیان انتقال وزارت کشاورزی به این استان است و به نظر می رسد با نداشتن نماینده در کمیسیون کشاورزی، تحقق این امر تاحدی مشکل باشد.

علاوه بر این، چالشهای فراوانی که در حوزه کشاورزی گلستان وجود دارد، ضرورت پیگیری ویژه نمایندگان در کمیسیون ویژه کشاورزی برای رفع مسائل این بخش را طلب می کند، درحالی که گلستان اکنون از این مزیت در خانه ملت محروم مانده است.

کمبود سوخت کشاورزی،افزیش هزینه های تولید، نامناسب بودن نرخ خرید تضمینی محصولات، بحث بیمه محصولات، احداث جاده های بین مزارع، وجود 110 هزار هکتار اراضی شیبدار، کمبود آب کشاورزی از دغدغه های فراروی بخش کشاورزی گلستان به شمار می رود.



اسدالله قره خانی که در مجلس هفتم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بود در این زمینه معتقد است: با تلاشهایی که در دوره قبل در این کمیسیون صورت گرفت، رویکرد دولت و مجلس نسبت به کشاورزی مثبت است.

وی با تائید مشکلات بخش کشاورزی استان بیان داشت: مسئولان کشاورزی استان باید واقعیات را منعکس کنند و برخی آمار هایی که ارائه می شود، چندان درست نیست.

وی اظهار داشت: اگر در بخش کشاورزی هر چقدر سوخت برای کشاورزی نیاز است، ارائه دهند، باید تصمیمات بر اساس آمارهای دقیق گرفته شود.

قره خانی بیان داشت: همه بر این واقفیم که سوخت درنظر گرفته شده برای کشاورزی کافی نیست ولی متاسفانه آمار دقیقی در این بخش ارائه نشده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: خرده مالکی بودن و هزینه های بالای کشاورزی از جمله دغدغه هاست و همگان واقفند که گازوئیل با قیمت 350 تومان برای کشاورزان به صرفه نیست. وی با اشاره به اینکه در دوره قبلی در کمیسیون کشاورزی حضور داشت گفت: اکنون بیشتر بحث های روی انرژی است و به دلیل حساسیت این بخش تصمیم گرفته شد در این کمیسون حضور داشته باشم.

وی افزود: البته همه نمایندگان استان پیگیر مسائل کشاورزی استان هستند و حضور نداشتن در کمیسون بخش کشاورزی مانعی برای پیگیری مسائل این بخش نیست.



گلستان علاوه برکشاورزی قطب دامپروری کشور است و با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی سهم بسزایی در تامین فرآورده های دامی کشور داراست.