سروش: طغیان بیماری در باینگان کنترل شد؛۳۶۲ نفر علائم داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به وضعیت باینگان اظهار کرد: طغیان بیماری زمانی رخ می‌دهد که دو یا سه نفر یا بیشتر از طریق یک منبع مشترک از جمله آب یا غذا دچار علائم گوارشی مانند اسهال شوند و این مسئله ممکن است در هر نقطه‌ای از دنیا رخ دهد.

وی افزود: پیش از این نیز شاهد بروز یک طغیان بیماری در شهرستان هرسین بودیم و اکنون بروز طغیان بیماری در باینگان نیز تأیید شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه افرادی که در باینگان به مراکز درمانی مراجعه کردند علائم بسیار شدیدی نداشتند، گفت: بلافاصله پس از مشاهده موارد، اقدامات لازم برای کنترل شرایط آغاز شد و کنترل کیفیت آب، پایش آلودگی، نظارت بر زنجیره تأمین و سلامت مواد غذایی و همچنین کنترل و پایش حشرات و ناقلان بیماری‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سروش ادامه داد: همزمان اقدامات درمانی و مراقبتی لازم برای افرادی که دارای علائم بودند نیز انجام شد تا وضعیت بیماران تحت کنترل قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار افراد دارای علائم در باینگان عنوان کرد: در مجموع ۳۶۲ نفر در این شهر علائم بیماری را نشان دادند که در روز نخست، ۲۴ مرداد، ۵۱ نفر، در روز دوم ۱۷۲ نفر، روز سوم ۱۱۴ نفر و امروز، ۲۷ مرداد، نیز ۲۵ نفر دارای علائم بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: عمده افرادی که با علائم بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند پس از دریافت خدمات مورد نیاز به صورت سرپایی مرخص شدند و تنها ۶ نفر بستری شدند.

سروش با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده برای شناسایی علت احتمالی بروز این طغیان گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، آلودگی میکروبی آب منتفی است، اما احتمال آلودگی ویروسی آب همچنان نیازمند بررسی است و آزمایش‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تاکنون به نتیجه یا مستندی نرسیده‌ایم که نشان دهد آب دچار آلودگی میکروبی بوده یا حاوی آلودگی ناشی از فاضلاب است و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن کامل موضوع ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات لازم برای کنترل طغیان انجام شده است، گفت: این طغیان در مدت کوتاهی مدیریت و کنترل شد و روند موجود نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده در کنترل وضعیت مؤثر بوده است.