رحمانی: آذربایجان غربی ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر،رضا رحمانی عصر سه شنبه با بیان اینکه استان در شاخص تخت های بیمارستانی از استاندارد کشوری فاصله زیادی دارد، اظهار کرد: برای رسیدن به استاندارد دو هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی کمبود داریم.
وی با تاکید بر اتمام طرح های نیمه تمام به خصوص در حوزه درمانی اضافه کرد: هم اکنون طرح بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی که قرار است ۵۰۰ تختخوابی برسد بخش درمانگاهی بیمارستان تا پایان سال به اتمام برسد.
رحمانی با بیان اینکه دستگاههای خدماترسان همزمان اقدامات لازم برای بهرهبرداری از این پروژه را آغاز کردند، اضافه کرد: مدیران باید شجاعانه و در چارچوب قانون برای اجرای طرح ها و نیز اقدامات اداری تصمیم بگیرند و نباید به بهانه دستگاههای نظارتی، برای انجام اقدامات قانونی بهانهتراشی شود.
ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در ارومیه
استاندار آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارومیه تأکید کرد و گفت: با توجه به آزادسازی تردد خودروهای عمومی مناطق آزاد، باید از این ظرفیت برای نوسازی ناوگان استفاده شود.
رحمانی افزود: تعامل با بانکها برای ارائه تسهیلات، مساعدت شهرداری و همکاری شرکتهای فعال در این حوزه میتواند زمینه نوسازی ناوگان و کمک به رانندگان را فراهم کند.
استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر کشور گفت: دشمنان نظام به دنبال ساقط کردن جمهوری اسلامی بودند، اما حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، دنیا را به حیرت واداشت و بار دیگر اهمیت انسجام و وحدت ملی را نشان داد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای مختلف گفت: آذربایجان غربی از نظر منابع در شمار استانهای برتر کشور است و باید با کار جهادی، تأمین منابع از مسیرهای مختلف و تعامل دستگاهها، شاخصهای توسعهای استان را به جمع سه استان برتر کشور برسانیم.
اجرای پروژهها نباید صرفا به اعتبارات دولتی وابسته باشد
رحمانی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در استان اظهار کرد: ظرفیتهای آذربایجان غربی در حوزههای معدن، صنعت، گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و ورزش بسیار گسترده است و باید از این ظرفیتها برای ارتقای شاخصهای استان استفاده کرد.
وی افزود: کار معمولی پاسخگوی نیازهای استان نیست و مدیران در همه سطوح باید با انگیزه، روحیه جهادی و بسیجی و با هدف ارتقای شاخصها فعالیت کنند.
استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع از مسیرهای مختلف گفت: اجرای پروژهها نباید صرفاً به اعتبارات دولتی وابسته باشد و باید از ظرفیتهایی همچون مولدسازی، اعتبارات توازن و شناسایی فرصتهای جدید برای تأمین منابع استفاده کرد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید با تعامل و همراهی، موانع را برطرف کنند تا اختلافات بین دستگاهی موجب معطل ماندن مردم نشود و پروژههای نیمهتمام نیز به سرانجام برسند.
نظر شما