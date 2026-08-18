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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

نشست دانش‌افزایی داوران کونگ‌فو توآ بوشهر برگزار شد

نشست دانش‌افزایی داوران کونگ‌فو توآ بوشهر برگزار شد

بوشهر- نشست هم‌اندیشی و دانش‌افزایی داوران کونگ‌فو توآ بوشهر با حضور داوران درجه‌یک، درجه‌دو و بین‌المللی در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه دانش‌افزایی و هم‌اندیشی داوران انجمن کونگ‌فو توآ استان بوشهر با حضور حمیدرضا بنافی رئیس انجمن توآ استان بوشهر و جواد حیدری رئیس هیئت کونگ‌فو استان در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان برگزار شد. این نشست با حضور داوران درجه‌یک، درجه‌دو و داوران بین‌المللی همراه بود و محور اصلی آن ارتقای سطح علمی و فنی داوران استان عنوان شد.

حمیدرضا بنافی سه شنبه شب در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری، همدلی و رعایت اخلاق حرفه‌ای، ارتقای کیفیت داوری را از اولویت‌های انجمن دانست.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با کمیته داوران فدراسیون اعلام کرد: استاژهای داوری در بخش بانوان و آقایان برای بروزرسانی قوانین و مقررات داوری، هر ساله دو تا سه نوبت برگزار خواهد شد.

بنافی همچنین با اشاره به رضایت فدراسیون کونگ‌فو از عملکرد داوران بوشهری در مسابقات ملی گفت: داوران استان با تخصص و تجربه‌ای که در رقابت‌های مختلف کسب کرده‌اند، بهترین عملکردها را در سطح ملی ارائه داده‌اند و رئیس کمیته داوران فدراسیون با افتخار از قضاوت داوران بوشهر اعلام رضایت کرده است.

نشست دانش‌افزایی داوران کونگ‌فو توآ بوشهر برگزار شد

وی در ادامه، آمار دقیق داوران استان را اعلام کرد: ۶۵ داور فعال شامل ۳۵ داور درجه‌یک، ۲۸ داور درجه‌دو، هشت داور بین‌المللی با درجه C و یک داور بین‌المللی با درجه B در بخش بانوان و آقایان فعالیت دارند.

جواد حیدری، رئیس هیئت کونگ‌فو استان بوشهر نیز در این نشست با تأکید بر حمایت همه‌جانبه هیئت از داوران، ارتقای دانش داوری و مربیگری را از اولویت‌های اصلی هیئت عنوان کرد و افزود که برنامه‌های آموزشی و بروزرسانی علمی با جدیت دنبال خواهد شد.

در بخش پایانی جلسه، استاد مسعود درخشانیان مدرس دوره دانش‌افزایی و از داوران رسمی فدراسیون، آخرین بروزرسانی‌های قوانین و مقررات کمیته داوران فدراسیون را برای داوران تشریح و ارائه کرد.

نشست دانش‌افزایی داوران کونگ‌فو توآ بوشهر با هدف ارتقای سطح علمی داوران، ارائه آخرین قوانین داوری و بررسی عملکرد ملی داوران برگزار شد؛ نشستی که نشان داد بوشهر با برخورداری از داوران متخصص و بین‌المللی، جایگاه مهمی در داوری مسابقات ملی کونگ‌فو دارد و برنامه‌های آموزشی منظم، مسیر توسعه این رشته را در استان تقویت خواهد کرد.

کد مطلب 6920734

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