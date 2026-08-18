به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه دانشافزایی و هماندیشی داوران انجمن کونگفو توآ استان بوشهر با حضور حمیدرضا بنافی رئیس انجمن توآ استان بوشهر و جواد حیدری رئیس هیئت کونگفو استان در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان برگزار شد. این نشست با حضور داوران درجهیک، درجهدو و داوران بینالمللی همراه بود و محور اصلی آن ارتقای سطح علمی و فنی داوران استان عنوان شد.
حمیدرضا بنافی سه شنبه شب در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری، همدلی و رعایت اخلاق حرفهای، ارتقای کیفیت داوری را از اولویتهای انجمن دانست.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با کمیته داوران فدراسیون اعلام کرد: استاژهای داوری در بخش بانوان و آقایان برای بروزرسانی قوانین و مقررات داوری، هر ساله دو تا سه نوبت برگزار خواهد شد.
بنافی همچنین با اشاره به رضایت فدراسیون کونگفو از عملکرد داوران بوشهری در مسابقات ملی گفت: داوران استان با تخصص و تجربهای که در رقابتهای مختلف کسب کردهاند، بهترین عملکردها را در سطح ملی ارائه دادهاند و رئیس کمیته داوران فدراسیون با افتخار از قضاوت داوران بوشهر اعلام رضایت کرده است.
وی در ادامه، آمار دقیق داوران استان را اعلام کرد: ۶۵ داور فعال شامل ۳۵ داور درجهیک، ۲۸ داور درجهدو، هشت داور بینالمللی با درجه C و یک داور بینالمللی با درجه B در بخش بانوان و آقایان فعالیت دارند.
جواد حیدری، رئیس هیئت کونگفو استان بوشهر نیز در این نشست با تأکید بر حمایت همهجانبه هیئت از داوران، ارتقای دانش داوری و مربیگری را از اولویتهای اصلی هیئت عنوان کرد و افزود که برنامههای آموزشی و بروزرسانی علمی با جدیت دنبال خواهد شد.
در بخش پایانی جلسه، استاد مسعود درخشانیان مدرس دوره دانشافزایی و از داوران رسمی فدراسیون، آخرین بروزرسانیهای قوانین و مقررات کمیته داوران فدراسیون را برای داوران تشریح و ارائه کرد.
نشست دانشافزایی داوران کونگفو توآ بوشهر با هدف ارتقای سطح علمی داوران، ارائه آخرین قوانین داوری و بررسی عملکرد ملی داوران برگزار شد؛ نشستی که نشان داد بوشهر با برخورداری از داوران متخصص و بینالمللی، جایگاه مهمی در داوری مسابقات ملی کونگفو دارد و برنامههای آموزشی منظم، مسیر توسعه این رشته را در استان تقویت خواهد کرد.
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