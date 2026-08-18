به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی شامگاه سه شنبه در جمع فعالان فرهنگی و کنشگران اجتماعی گیلان با اشاره به ضرورت توجه همزمان به تربیت، رسانه، فناوری و رصد جبهه مقابل اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید در کنار توجه به فناوریهای نوین، ظرفیتهای مردمی و رسانهای را نیز فعال کند و در این میان، نقش نسل جدید و بانوان را با جدیت بیشتری مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: یکی از پرسشهای جدی ما این است که دستگاه تبلیغ و فرهنگ باید در کدام نقطه بایستد؛ آیا باید بر مخاطبان خاص و هسته سخت جریان انقلاب تمرکز کنیم یا باید ۸۵ میلیون ذهن، فکر، اراده و قلب مردم ایران را مخاطب خود بدانیم؟
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: بر اساس تعبیری که از رهبر انقلاب نقل شده است، وقتی از «مردم انقلابی» سخن گفته میشود، منظور یک گروه خاص نیست، بلکه همه مردم ایران مورد توجه هستند و وقتی گفته میشود پیام باید به مردم برسد، یعنی باید به همه آحاد جامعه برسد.
ضرورت اتصال ظرفیتهای فرهنگی کشور
عزتزمانی با بیان اینکه ظرفیتهای فرهنگی کشور گسترده و متنوع است، گفت: از هیئتهای شاخص و مداحان پرمخاطب تا هیئتهای کوچک خانگی که در یک کوچه یا محله شکل میگیرند، همه ظرفیت هستند و باید برای نسبت میان آنها طراحی مناسبی صورت گیرد.
وی افزود: مسئله این است که کدام نهاد، کدام نظام ارتباطی و کدام مدل میتواند این ظرفیتهای متنوع را در کنار یکدیگر قرار دهد و مشخص کند مردم، حاکمیت، نخبگان و مجموعه های فرهنگی در هر پروژه چه نقشی باید ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین «میداندار» برای موضوعات فرهنگی تأکید کرد و گفت: در موضوعات متعدد فرهنگی و اجتماعی، باید مشخص شود کدام مسئله محور قرار میگیرد و سایر موضوعات چگونه حول آن سازماندهی میشوند.
گفتمانسازی باید مقدم بر عملیات فرهنگی باشد
عزتزمانی با اشاره به اهمیت گفتمانسازی اظهار کرد: معتقدیم برای تحقق هر امر اجتماعی باید از گفتمانسازی آغاز کرد. تا زمانی که یک حقیقت یا موضوع به گفتمان و هوای تنفسی جامعه تبدیل نشود، هر اندازه برای تحقق آن تلاش کنیم، حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
وی ادامه داد: جریان نخبگانی باید در طراحی ادبیات، نظامسازی، تولید محتوا و پیشبرد گفتمانها نقش جدی داشته باشد و فناوری و راهکارهای عملیاتی این فرایند نیز باید بهصورت دقیق طراحی شود.
نسل جدید در جهان دیگری زندگی میکند
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق نسل جدید گفت: نسل نوجوان و جوان امروز، فناوری، مسجد و هیئت را میشناسد اما در عین حال در جهان دیگری زندگی میکند و تجربههای متفاوتی دارد.
وی افزود: ما گاهی با الگوهای تربیتی گذشته، مانند اردو و برنامههای حضوری، به سراغ نسلی میرویم که بخش قابل توجهی از زیست خود را در فضای مجازی و بازیهای دیجیتال تجربه میکند. این نسل در بازیها شخصیت خود را تغییر میدهد، جهان خودش را میسازد و حتی مرزهای اعتقادی و سیاسی را در جهان دیجیتال به شکل دیگری تجربه میکند.
عزتزمانی تصریح کرد: اگر میخواهیم برای این نسل کاری انجام دهیم، باید بفهمیم در این جهان چگونه باید با او ارتباط برقرار کرد و چه فناوری و بازی جدیدی میتواند در ساخت شخصیت او مؤثر باشد.
۴۰ تیپ شخصیتی و ضرورت مخاطبشناسی
وی با اشاره به مطالعات انجامشده در حوزه مخاطب شناسی گفت: در یکی از پروژههای مخاطبشناسی، جامعه ایران دستکم در ۴۰ گونه و تیپ شخصیتی بررسی شده است و برای هر یک از این تیپها، سبک زندگی، میزان و نوع مصرف اینترنت و ویژگیهای زیستی مورد مطالعه قرار گرفته است.
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی افزود: برای هر کدام از این گروهها باید محتوای متناسب تولید شود. نمیتوان با یک ادبیات واحد با همه مردم سخن گفت.
وی با اشاره به تجربه برگزاری جشن غدیر در تهران اظهار کرد: با وجود گستردگی تبلیغات و برگزاری یک جشن بزرگ در تهران، در افکارسنجی انجامشده مشخص شد حدود ۲۵ درصد مردم تهران اساساً نمیدانستند در آن روز چه اتفاقی در شهر در حال برگزاری است.
عزتزمانی ادامه داد: این اتفاق به ما میگوید که مسئله فقط این نیست که چقدر تبلیغ کردهایم؛ گاهی بخشی از جامعه اساساً ما را نمیبیند. کسی که پیام ما را میبیند و حتی با آن مخالفت میکند، همچنان درگیر موضوع شده است، اما کسی که اساساً ما را نمیبیند، مسئله مهمتری ایجاد کرده است.
هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
وی با تأکید بر ضرورت توسعه دامنه مخاطبان گفت: در جریان فرهنگی و تبلیغی، هیچ قشری از جامعه نباید نادیده گرفته شود. حتی برای مخالف و معارض نیز باید حرف و ادبیات متناسب وجود داشته باشد و امکان گفتگو و ارتباط فراهم شود.
عزتزمانی گفت: مسئله امروز ما این است که آیا جریان انقلاب از سعه ذهنی و سعه صدر لازم برای مواجهه با همه اقشار برخوردار است یا خیر. اگر قرار است پیام فرهنگی و دینی به جامعه برسد، باید بتوانیم افراد متفاوت با خودمان را نیز جزئی از جامعه و خانواده خودمان ببینیم و با آنها وارد گفتوگو شویم.
عبور از رویکرد تدافعی در عرصه رسانه
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه جنگ رسانهای اخیر اظهار کرد: ما در جریان فرهنگی سالها رویکردی تدافعی داشتیم و کمتر توانستیم فناوری تولید کنیم، اما در این جنگ، به اعتراف برخی از دشمنان، برای نخستین بار در عرصه رسانه از آنها جلو افتادیم.
وی افزود: مسئله فقط اظهار نظرهای سیاسی یا شبکههای اجتماعی نیست؛ در روایت جنگ و روایت صحنه درگیری، رسانههای جهان با پدیدهای مواجه شدند که پیش از این انتظارش را نداشتند.
عزتزمانی با اشاره به حضور خبرنگاران خارجی در ایران گفت: امسال حدود چهار هزار خبرنگار خارجی در ایران حضور پیدا کردند و بخشی از ظرفیتهای رسانهای و تبلیغی نیز در شکلگیری این حضور و روایتگری نقش داشتند.
وی تأکید کرد: گاهی برای انتقال یک پیام به جهان، لازم نیست یک فعال شناختهشده جریان انقلاب سخن بگوید؛ بلکه ممکن است یک انسان لائیک یا فردی با سبک زندگی متفاوت، وقتی با مردم ایران مواجه میشود، روایت مؤثرتری از آنچه دیده است ارائه کند.
ظرفیتهای مردمی باید به فناوری فرهنگی تبدیل شود
عزتزمانی با اشاره به ظرفیت هیئتهای خانگی، مساجد، مؤسسات قرآنی و گروههای مردمی گفت: اینها داراییهای سابقهدار فرهنگی کشور هستند و باید دید چگونه میتوان آنها را به فضای جدید اجتماعی و رسانهای متصل کرد.
وی افزود: مسئله این است که آیا میتوان میان محافل تربیتی، مؤسسات قرآنی، هیئتهای کوچک و خانگی و ظرفیتهای رسانهای و فناوریهای جدید پیوند ایجاد کرد یا خیر.
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: جریان نخبگانی باید بهصورت دقیق و نقطهزن مشخص کند که در مواجهه با این حجم از تغییرات اجتماعی و رسانهای، کجا باید ایستاد و چگونه باید حرکت کرد.
وی در پایان گفت: مسئله اصلی امروز ما ساختن یک نظام مهندسی فرهنگی است؛ نظامی که از شناخت دقیق جامعه و مخاطبان آغاز شود، به گفتمانسازی و شبکهسازی برسد و بتواند ظرفیتهای مردمی، تربیتی، رسانهای و فناوری را در یک منظومه مؤثر به هم متصل کند.
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