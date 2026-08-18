فرماندار پاوه: علت مسمومیت باینگان در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، فرزاد الماسی فرماندار پاوه با اشاره به آخرین وضعیت مسمومیت در شهر باینگان و اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: از ابتدای بروز مسمومیت در میان مردم، مخزن آب شهر باینگان از مدار شبکه خارج و آبرسانی سیار برای مردم انجام شد.

وی افزود: همزمان با این اقدام، بررسی وضعیت بیماران، نمونه‌برداری از آب، پیگیری موضوع از طریق شبکه بهداشت و شرکت آب و فاضلاب و همچنین برگزاری جلسات ستاد بحران در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار پاوه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آب باینگان آلودگی میکروبی نداشته و مخزن آب نیز حاوی کلر بوده است؛ بنابراین در این بخش سهل‌انگاری صورت نگرفته است.

الماسی ادامه داد: با این حال، بررسی احتمال آلودگی ویروسی آب همچنان در دست پیگیری است و نمونه‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های تخصصی به تهران ارسال شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن علت بروز مسمومیت، از شرکت آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکی خواست بررسی‌های لازم را با سرعت بیشتری انجام دهند و هرچه زودتر علت این وضعیت را برای مردم مشخص و اعلام کنند.

فرماندار پاوه همچنین از روند کاهشی موارد مسمومیت در باینگان نسبت به روزهای نخست خبر داد و گفت: حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد بیماران به صورت سرپایی درمان شده‌اند و تنها ۶ نفر بستری شدند که حال عمومی آنها مساعد است.

الماسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت در شهر باینگان تحت کنترل است و نگرانی خاصی وجود ندارد، اما بررسی‌ها برای شناسایی دقیق علت بروز این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین آب پایدار شهر باینگان گفت: برای تأمین آب پایدار این شهر اقداماتی از جمله حفر چاه انجام شده و بخش عمده کار صورت گرفته است، اما اتصال این منبع به شبکه آب شهر باقی مانده که با وجود پیگیری‌ها، از سال گذشته تاکنون انجام نشده است.

فرماندار پاوه بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد و افزود: تأمین آب پایدار باینگان می‌تواند در ارتقای وضعیت آب‌رسانی این شهر و کاهش مشکلات موجود مؤثر باشد.